Равнение на Хакасию: эксперты ставят республику в пример во многих сферах

Хакасия вошла в список регионов России, в которых рост зарплат обгоняет рост инфляции. И это далеко не все достижения республиканских властей.

Эксперты вычислили регионы, в которых рост зарплат обгоняет рост инфляции. Таких регионов на карте России оказалось неожиданно много, причем это далеко не только традиционно благополучные Москва и Питер, пишет "Московский Комсомолец". Местным властям отдаленных от столицы окраин и республик вроде Чукотки и Хакасии довольно умело удаётся противостоять пресловутому глобальному экономическому кризису, не перекладывая ответственность на третьих лиц.

ИА «Байкал-Daily» представило рейтинг роста зарплаты относительно инфляции за последние 10 лет. Эти данные показывают, что в Хакасии рост зарплат заметно опережал инфляцию. По мнению экспертов, это стало возможным благодаря стабильной экономической политике, последовательным исполнением «майских указов» президента России Владимира Путина, развитием производств и активной позиции собственного руководства.

К слову, первое место по росту зарплаты относительно инфляции в Сибири заняла именно Хакасия. Также наш регион входит в ТОП-5 регионов России по среднему уровню зарплаты. Даже в период самого серьезного экономического спада в республике росли зарплаты бюджетников, отмечает "Московский Комсомолец".

Недавно статистики подсчитали, что жители нашего региона быстрее всех в Сибири выплачивают ипотеку. В среднем срок выплаты жилищного займа здесь составляет 14,2 года. Правительство республики под руководством Виктора Зимина уделяет большое внимание развитию здравоохранения, активно строит медицинские центры, что уже привело к росту ожидаемой продолжительности жизни населения. Благодаря всему этому Хакасия вошла в ТОП-10 рейтинга компании «Медиалогия», посвященного исполнению «майских указов».

Чтобы добиться опережающего роста зарплат, необходимо поддерживать и развивать местный бизнес, запускать новые производства, укреплять фермерские и промысловые хозяйства… А для всего этого нужны люди, причем не только рабочие руки, но и специалисты, способные на современном уровне решать возникающие задачи.

В Хакасии проблему кадров решили своеобразно – регион стал единственным в России, где жилье молодым специалистам предоставляется бесплатно. Возможно, именно поэтому у Хакасии один из самых низких уровней безработицы в СФО.

"Руководство республики и ее губернатор Виктор Зимин вообще демонстрируют предельно эффективный творческий подход в решении возникающих проблем. Мировой финансовый кризис замедлил экономический рост республики? Тут же были найдены новые драйверы экономики, в частности – сельское хозяйство и туризм. За три года на поддержку фермерства израсходовано в виде грантов 450 миллионов рублей, а объем туристической отрасли вырос за последние четыре года на треть. Борьба с превращением в долгострой социально значимых объектов позволила заодно оптимизировать экономическую политику, ликвидировав заморозку бюджетных средств. Только за пять последних лет здесь было возведено почти 100 новых социальных объектов капитального строительства, которых до этого в республике просто не было", — пишет "Московский Комсомолец"

В итоге команда Зимина реализовала своего рода антикризисную программу, ключевым результатом которой стали не только хорошие статистические показатели, но и рост социальной стабильности и перестройка экономики региона, который из формально дотационного без дополнительных усилий со стороны федерального центра успешно адаптировался к реалиям современной экономики.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







