Школьники Абакана поддержат Год экологии поделками

Городской центр культуры "Победа" объявляет конкурс для школьников. Заявку на участие нужно подать до 13 апреля.

С 18 по 21 апреля городской центр культуры «Победа» объявляет конкурс поделок «Мы друзья твои, природа!». Так организаторы хотят поддержать Год экологии в России. Участвовать могут школьники республиканской столицы, их законные представители (родители), педагоги, подавшие заявку на участие не позднее 13 апреля на электронный адрес: pobeda_abakan@mail.ru.

Принимаются как индивидуальные, так и коллективные творения. Участники самостоятельно оснащают свои конкурсные работы необходимыми для их демонстрации креплениями, подставками и тому подобным. Поделки могут быть изготовлены из бросового и природного материалов в любой из техник и направлений декоративно-прикладного творчества. Дополнительная информация по телефону: 22-40-74.

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