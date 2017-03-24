Сирия: в Хаме правительственная армия стремительно теряет позиции

Хаят Тахрир Аш-Шам, Аджнад Аш-Шам, Джейш Аль-Наср, Джейш Аль-Изза и Армия свободного Идлиба продолжили стремительное наступление на правительственные силы севернее Хамы. Силы во главе с Хаят Тахрир Аш-Шам отбили у правительственных войск, преимущественно состоящих из местных ополченцев Сил национальной обороны населенные пункты Балхассин, Арзе, Талат Аль-Шиха, Хатаб, Маардас, Эскандария и еще несколько точек. Боевики атаковали важную оборонительную точку правительственных сил в Камхане и оказались возле авиабазы Хама и провинциального центра.

В ответ сирийская армия перебросила в данный район подкрепления с других фронтов. Из восточного пригорода Алеппо были переброшены множество бойцов Сил Тигра. Поддержку им оказывали, в основном, батареи Градов и гаубиц. Несколько отрядов 5 штурмового корпуса получили приказ выдвигаться в Хаму из района Пальмиры. Спецподразделение Воздушных разведывательных сил Львы Пустыни усилили группировку правительственных сил на севере Хамы.

В восточной части Дамаска правительственные силы во главе с Республиканской гвардией и при поддержке ВВС Сирии отбили у террористов во главе с Хаят Тахрир Аш-Шам ткацкую фабрику и атаковали их в районе электростанции.

В провинции Алеппо Силы тигра при поддержке боевой авиации продолжили наступление на террористов ИГИЛ возле подконтрольного игиловцам города Дейр Хафер. Правительственные силы заняли населенные пункты Ум Адса, Аль-Халила, Джафр Мансур, Телль Акула, Аль-Каср и Лалат Мухаммад. Отряды сирийского армейского спецназа Силы тигра и их союзники перерезали дорогу Дейр Хафер – Ракка и фактически окружили оплот ИГИЛ. Некоторые отряды игиловцев по-прежнему могут покинуть Дейр Хафер по проселочным дорогам к северо-востоку от города, но это – временно. Сообщается, что ИГИЛ сосредоточило в городе порядка 400 боевиков.

Как только Дейр Хафер будет освобожден, город Аль-Махдум и авиабаза Джирах станут следующими первоочередными целями правительственных сил в Алеппо. Наступление боевиков, цель которого – соединить котел Кабун с регионом Восточная Гута, потеряло темп и теперь боевики вынуждены обороняться, чтобы закрепить хотя бы некоторые из занятых позиций. По данным правительственных источников, в боях было убито до 150 боевиков.

В провинции Хомс в боях против ИГИЛ возле Пальмиры погиб командир 2го батальона недавно сформированного 5 легиона – генерал-майор Мохаммад Хассан Султан. Правительственные силы проводят наступления к северу, югу и западу от древнего города, цель которых – зачистить пригороды. Наступление правительственных сил на подконтрольный ИГИЛ город Арак пока не принесло успеха.

Входящие в ССА силы Ахмада Абдо, Фейляк Аль-Рахман и Джейш Аль-Ислам развили наступление в восточном Каламуне и заняли населенные пункты Михасса, Заният Аль-Ярида, Зания Вада, прилегающий перекресток и несколько высот. Таким образом, группировки приблизились к важному правительственному городу Карьятейн, откуда правительственные силы выбили игиловцев в 2016. Участие Джейш Аль-Ислам в наступлении против ИГИЛ грозит тем, что боевики могут атаковать правительственные войска в данном районе. Ранее на этой неделе Джейш Аль-Ислам объявили о своей поддержке наступления во главе с Хаят Тахрир Аш-Шам в восточном Дамаске.

21 марта коалиция во главе с США десантировала сотни бойцов так называемых Сирийских демократических сил (СДС) в районе к западу от Табка, чтобы неожиданной атакой перерезать трассу Алеппо-Ракка и занять подконтрольную ИГИЛ плотину Табка, город Табка и одноименную авиабазу. По данным центрального командования, важную роль в операции играют СДС, состоящие, преимущественно из курдских YPG. Однако, коалиция не отрицает присутствие американских войск в данном районе. Другими словами, операцией руководят наземные силы коалиции во главе с США.

С момента начала операции возглавляемые американцами силы перерезали дорогу Алеппо-Ракка и заняли деревни Абу Хорайра, Хидаж, Крейн, Аль-Джамин и Аль-Мушайрифа. Если возглавляемые американцами силы смогут взять Табку, то это станет важным шагом на пути изоляции оплота ИГИЛ – города Ракки. С другой стороны, данный шаг сведет на 0 вероятность наступления правительственных сил на данные стратегически важные точки возле Евфрата.

