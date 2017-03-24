Сирия, Хама: атаки Су-25 и Су-30 ВКС России по наступающему противнику

Сирийские боевики обнародовали кадры, на которых по ним наносят мощные ракетные удары военные самолеты ВКС России, помогая Армии Сирии остановить наступление банд на севере Хамы.

На видео российские фронтовые штурмовики Су-25 и многофункциональные истребители Су-30СМ наносят ракетные удары по скоплениям террористов.

Напомним, два дня назад исламисты во главе с джихадистской коалицией «Хаят Тахрир Аль-Шам», действующей под руководством «Фронта ан-Нусра»* (сирийское крыло «Аль-Каиды»*), начали неожиданное широкомасштабное наступление на севере провинции Хама.

После атак смертников террористы быстро захватили несколько городов и поселков, включая Суран и Хаттаб, создав угрозу важной военной авиабазе Хама и самой столице провинции. Банды окружили и почти отрезали христианский город Маардес от районов, контролируемых правительством, и напали на оборонительные позиции защитников этого населенного пункта.

Как сообщала «Русская Весна», положение было близко к критическому, но на помощь пришла авиация ВКС РФ и подкрепления из состава подготовленного российскими военными советниками 5-го армейского корпуса, а также отряды штурмовой дивизии Tiger Force.

При большой поддержке российской авиации армейцам быстро удалось переломить ход военных действий, остановить наступление бандитов и выбить их из части ранее захваченных населенных пунктов.

*запрещенная в РФ террористическая организация