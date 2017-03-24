Склад боеприпасов в Балаклее: самые зрелищные взрывы



Нарезка детонаций на оружейных складах в Балаклее за 23 марта.







К вечеру, пожар и взрывы на складах продолжались, но уже менее интенсивно, чем в первую половину дня, когда там начали рваться ракеты. Есть отдельные сообщения, указывающие на то, что пострадали и подземные хранилища.

Большая часть хранившихся на поверхности боеприпасов уничтожена огнем и детонацией. Потери могут исчисляться дестяками тысяч тонн, повторяя историю с взрывом склада в Лозовой в 2008 году, который взорвался ввиду как бы случайного поджога мусора. Потери в Балаклее для потенциала ВСУ еще предстоит оценить, но судя по всему они значительно превысят ущерб от взрыва в Сватово.





Вид с воздуха.



К тушению пожара и разминированию смогут приступить лишь после завершения периода активной детонации на территории склада.

