Склад боеприпасов в Балаклее: самые зрелищные взрывы

24.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Склад боеприпасов в Балаклее: самые зрелищные взрывы
Нарезка детонаций на оружейных складах в Балаклее за 23 марта.



К вечеру, пожар и взрывы на складах продолжались, но уже менее интенсивно, чем в первую половину дня, когда там начали рваться ракеты. Есть отдельные сообщения, указывающие на то, что пострадали и подземные хранилища.
Большая часть хранившихся на поверхности боеприпасов уничтожена огнем и детонацией. Потери могут исчисляться дестяками тысяч тонн, повторяя историю с взрывом склада в Лозовой в 2008 году, который взорвался ввиду как бы случайного поджога мусора. Потери в Балаклее для потенциала ВСУ еще предстоит оценить, но судя по всему они значительно превысят ущерб от взрыва в Сватово.


Вид с воздуха.

К тушению пожара и разминированию смогут приступить лишь после завершения периода активной детонации на территории склада.
 

Еще из этой рубрики:

Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 14 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
85, за 0,339