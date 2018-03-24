Стало известно, что на самом деле связывает Путина и Кабаеву

Президент РФ Владимир Путин находится в центре внимания огромного числа россиян вовсе не из-за своей политической деятельности. Людей интересует личная жизнь главы государства. По этому поводу даже строятся долгосрочные версии и имеются сплетни.

Особенный интерес у российских граждан вызывает тот момент, что Путину приписывают не только роман со спортсменкой Алиной Кабаевой, но еще и более тесное отношение. В западной прессе даже появилась информация о тайной свадьбе Путина и Кабаевой. Дошло до того, что у президента нашли внебрачных детей.

После небольшого перерыва в информационном потоке появилась правдивая информация. В близком окружении российского лидера указали на то, что с действительностью сведения о связи Путина и Кабаевой не имеют ничего общего. На самом деле президент и спортсменка знакомы, но их отношения никогда не выходили за рамки рабочих.

Таким образом сам собой напрашивается вывод о том, что слухи по поводу личной жизни президента запускаются целенаправленно. Их создатели, судя по всему, преследуют одну цель - ввести в заблуждение россиян и попытаться выставить Владимира Путина в негативном свете. Впрочем, на сегодняшний день он является свободным человеком и может организовывать свою личную жизнь по собственному усмотрению.

К слову сказать, Кабаева и Путин имеют одну общую черту: они самым тщательным образом охраняют свою личную жизнь. Видимо, это обстоятельство и создает вокруг их персон огромное количество домыслов.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







