В Киеве убит бывший депутат Госдумы России Денис Вороненков. Убийца, гражданин Украины, в ходе нападения также получил ранения, позже он скончался в больнице. В Киеве назвали произошедшее «политической расправой Кремля». В Москве отметили, что любые измышления о «российском следе» в убийстве Вороненкова являются абсурдом, а само убийство — «постановочная акция» Киева, сообщает RT. Ситуацию комментирует спикер парламента Новороссии Убийство Вороненкова: «Порошенко пожертвовал очередной пешкой в борьбе за власть»

