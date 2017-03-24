Убийство Вороненкова: «Порошенко пожертвовал очередной пешкой в борьбе за власть»

24.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Убийство Вороненкова: «Порошенко пожертвовал очередной пешкой в борьбе за власть»
 
В Киеве убит бывший депутат Госдумы России Денис Вороненков. Убийца, гражданин Украины, в ходе нападения также получил ранения, позже он скончался в больнице. В Киеве назвали произошедшее «политической расправой Кремля». В Москве отметили, что любые измышления о «российском следе» в убийстве Вороненкова являются абсурдом, а само убийство — «постановочная акция» Киева, сообщает RT. Ситуацию комментирует спикер парламента Новороссии Убийство Вороненкова: «Порошенко пожертвовал очередной пешкой в борьбе за власть»
 

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