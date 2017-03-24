Убийство Вороненкова сочли элементом подготовки к госперевороту в Киеве

Убийство бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве является одним из элементов подготовки к государственному перевороту на Украине, уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Его слова приводит телеканал «360».

«Кто-то хочет взвинтить обстановку в Киеве и в целом на Украине, чтобы прийти к другому результату в плане власти. Кто-то хочет поменять власть на Украине, поэтому нужно обострение», — сказал политик. По его мнению, к гибели бывшего парламентария причастны «местные партизаны», а не сотрудники спецслужб.

«Украина идет к перевороту, то, что там происходит, все больше напоминает события после Февральской революции 1917 года. Сильную власть свергли, а новый режим слаб и вот-вот будет уничтожен радикалами-большевиками, в случае с Украиной — это националисты», — цитирует Жириновского сайт партии.

Вороненков был убит в центре Киева днем 23 марта по пути на встречу с российским оппозиционером Ильей Пономаревым. Неизвестный открыл стрельбу, когда Вороненков вместе с охранником вышел из отеля. По имеющейся информации, нападавший был ранен телохранителем и задержан. В тот же день он скончался в реанимации.

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что в убийстве Вороненкова просматривается «почерк российских спецслужб». В Кремле это заявление посчитали абсурдным. МИД России усматривает в убийстве бывшего депутата Госдумы признаки показательной акции.

Денис Вороненков — бывший депутат Государственной Думы от КПРФ. В конце прошлого года вместе с супругой Марией Максаковой, также экс-депутатом, перебрался на Украину, получив, по его словам, гражданство этой страны. В России был объявлен в международный розыск по подозрению в крупном мошенничестве.

Lenta.ru

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







