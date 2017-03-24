Убийство Вороненкова: у исполнителя нашли удостоверение Нацгвардии Украины

Убийца экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова имел при себе удостоверение Нацгвардии Украины, сообщило издание "Страна" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что документы были выданы частью №3057 Нацгвардии.

По данным издания, в нее в свое время входил нацбатальон "Донбасс". К этой же части относится и нацбатальон "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело, а также некоторые другие подразделения.

"С учетом номера части и просочившейся информации о биографии умершего на операционном столе киллера, возможно, он был одним из добровольцев, которые воевали в зоне АТО (военной операции в Донбассе — ред.) в 2014-2015 годах", — отмечает издание.

Ранее в генпрокуратуре заявили, что предполагаемый убийца Вороненкова имел при себе несколько удостоверений, следствие проверяет их идентичность.

Вороненкова застрелили рядом с гостиницей Премьер-палац в центре Киева. Киллер несколько раз выстрелил в экс-депутата и его охранника из пистолета ТТ. Вороненков умер на месте, его охранник и киллер получили ранения. Позднее убийца, оказавшийся гражданином Украины, умер в больнице.

Вороненков в конце прошлого года уехал на Украину и принял гражданство страны. В России экс-депутата подозревали в организации рейдерского захвата здания в центре Москвы.