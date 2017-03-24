Украина: имя убийцы Вороненкова названо МВД

Советник главы украинского МВД Антон Геращенко подтвердил личность убийцы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

"Убийство Дениса Вороненкова было совершено гражданином Украины, Паршовым Павлом Александровичем, 1988 года рождения", — написал он на странице в Facebook. По словам советника главы МВД, Паршов "год прослужил в одном из подразделений Национальной гвардии". Об этом свидетельствуют и данные Службы безопасности страны.

Ранее издание "Обозреватель" опубликовало снимок и назвало имя предполагаемого убийцы бывшего депутата. Сообщалось, что он был в розыске по обвинению в фиктивной предпринимательской деятельности и легализации полученных преступным путем доходов.

Украинские "Вести" писали, что предполагаемый убийца экс-депутата мог быть участником военной операции украинских силовиков в Донбассе. Геращенко отрицает эту информацию. Он отметил, что Паршов за свою жизнь никогда официально не выезжал с Украины, но в феврале 2015 года пересек границу с Белоруссией, перейдя пешком через КПП.

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит накануне в центре Киева. Его охранник ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Возбуждено дело по статье об умышленном убийстве.