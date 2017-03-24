В Абакане вводится особый противопожарный режим

С 26 марта горожанам запрещено использовать открытый огонь, разводить костры, сжигать бытовые отходы и мусор на дачных участках, проводить палы травы.

Дачными правлениями должна быть приведена в готовность вся имеющаяся в объединениях водоналивная и землеройная техника. На дачные правления также возложена ответственность за создание или восстановление минерализованных полос, за организацию разъяснительной работы с членами объединений о мерах пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период и о действиях при пожаре. В период действия особого противопожарного режима к нарушителям будут усилены меры административного воздействия, сообщается на сайте городской мэрии.

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