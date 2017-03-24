В Абакане вводится особый противопожарный режим

24.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

С 26 марта горожанам запрещено использовать открытый огонь, разводить костры, сжигать бытовые отходы и мусор на дачных участках, проводить палы травы.

Дачными правлениями должна быть приведена в готовность вся имеющаяся в  объединениях водоналивная и землеройная техника. На дачные   правления также возложена ответственность за создание или восстановление минерализованных полос,  за организацию разъяснительной работы с членами объединений о мерах пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период и о действиях при пожаре. В период действия особого противопожарного режима к нарушителям будут усилены меры административного воздействия, сообщается на сайте городской мэрии.

 

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 9 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
77, за 0,255