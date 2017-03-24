В акции «Стоп, туберкулёз!» приняли участие 538 жителей Хакасии

24.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Одиннадцать человек, после флюорографии, пройденной в республиканском противотуберкулёзном диспансере в Абакане, направлены на дообследование, у двоих выявлен туберкулёз.

24 марта отмечается Всемирный день борьбы против  туберкулеза. В Абакане с 13 по 25 марта года на базе противотуберкулезного диспансера  проходят  «Дни открытых дверей», соообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РХ.  Каждый желающий может бесплатно и без предварительной записи пройти флюорографическое обследование и получить консультацию врача-фтизиатра. «Дни открытых дверей» продолжатся до 25 марта. Обследование можно пройти с 9.00 до 14.00 по адресу: г. Абакан, улица Белоярская,  66. Телефон для справок: 8(3902) 21–05–78, 21–05–88. 

 

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