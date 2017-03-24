В Алтайском крае водитель автобуса избавился от беременной пассажирки

24.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Инцидент произошёл в Барнауле 22 марта. Накануне следственные органы начали проверку по факту случившегося.

Беременной женщине стало плохо, она попросила пассажиров уступить ей место. Вместо этого попутчики попросили водителя остановиться. Шофер высадил беременную между двумя остановками, скорую не вызвал, продолжил движение по маршруту. Случай возмутил общественность Барнаула и пользователей соцсетей. Следователи после проверки примут процессуальное решение, передает FlashSiberia.

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