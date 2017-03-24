В Германии протестующие встречали канцлера ФРГ в хиджабах и с криками: «Хайль Меркель!»

24.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
В Германии протестующие встречали канцлера ФРГ в хиджабах и с криками: «Хайль Меркель!»

Протестующие в немецком Галле встретили канцлера ФРГ Ангелу Меркель криками «Хайль Меркель!», куда она прибыла чтобы выступить с речью в Национальной академии наук «Леопольдина».

Активисты вывесили красный баннер с такими словами, сопроводив их символом - сложенными определенным образом пальцами рук, напоминающими характерный жест Меркель. Протестующие несли флаги, напоминающие нацисткие, на которых был изображен знак евро в белом круге на красном фоне.

Акция превратилась во флешмоб. Немцы демонстрируют, что недовольны политикой канцлера и правительства, в результате которой города Германии полны мигрантов.

 

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