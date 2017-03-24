В Калининграде ФСБ обезвредила двух вооруженных неонацистов

В Калининграде задержали двух неонацистов. По информации ФСБ, преступники не раз размещали в сети материалы с призывами к терроризму. Есть сведения, что еще одна группа готовила теракты и собиралась уехать на Украину, чтобы воевать в составе карательных батальонов.

Спецназ ФСБ выбивает дверь в комнату одного из калининградских общежитий. Это финал операции. В комнате двое подозреваемых. Их скрутили быстро, прямо на кроватях. На стенах флаги и плакаты, характерные для неонацистов. Оперативники изъяли целый арсенал оружия. Огнестрельное. Холодное. Современное и времен Великой Отечественной. Задержанные — часть неонацистской группы.

"Сотрудниками управления ФСБ России по Калининградской области проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение противоправной деятельности преступной группы лиц из числа жителей города Калининграда. Оперативниками в ходе спецоперации задержаны два активных приверженца неонацистской идеологии", — сообщила Наталья Панюшкина, официальный представитель УФСБ России по Калининградской области.

По нашим данным, параллельно в другом районе Калининграда были задержаны ещё трое. Все они готовились выехать на Украину для прохождения боевой подготовки на базах националистов. Потом собирались вернуться в Калининград и использовать полученные навыки здесь. Они уже нападали на участников сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за незаконный оборот взрывчатых веществ и пропаганду терроризма. Оружие изъято. Выясняются подробности их взаимодействия с экстремистами Украины.

Оперативники сработали на опережение. Не только эффектно, но и эффективно. Замыслы свои неонацисты реализовать не успели. По крайней мере, эта группа.