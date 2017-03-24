В Орджоникидзевском районе страдает подготовка к природным пожарам и паводку

Прокуратура района выявила нарушения законодательства при подготовке к пожароопасному и поводкоопасному периоду в деятельности Копьевского сельсовета.

Средствами пожаротушения не обеспечены деревни Большой Сютик и Малый Сютик, сообщили в прокуратуре Хакасии. Для исправления ситуации в суд направлен иск. Также проверка показала, что на четыре дамбы, расположенные на реках Орджоникидзевского района, нет декларации безопасности и паспорта безопасности. Прокурор района направил в Орджоникидзевский районный суд исковое заявление о возложении на ГУП РХ «Управление инженерных защит» обязанности разработать эти документы, без которых ГТС не могут эксплуатироваться.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







