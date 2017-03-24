В Хакасии безработные приятели украли из магазина водку, чтобы продолжить веселье

24.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Трое друзей договорились обворовать конкретный магазин, так как знали, что там нет камер видеонаблюдения.

Трое 20-летних друзей распивали спиртное в посёлке Черёмушки, когда горячительное закончилось, приятели решили обворовать местный магазин. Они знали, что торговая точка не оборудована камерами видеонаблюдения. В пятом часу утра они разбили стеклопакет входной двери магазина и похитили из него три тысячи рублей и семь бутылок водки. После преступления приятели отправились в Саяногорск, где продолжили веселья. Во время застолья их задержали полицейские.

В отношении 20-летних друзей возбуждено уголовное дело. Известно, что товарищи нигде не работают и уже привлекались к уголовной ответственности. на этот раз им грозит до 5 лет лишения свободы.

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