В Хакасии молодых авторов приглашают на «Таинство слов»

Сегодня в 17 часов в республиканском музейно-культурном центре в рамках фестиваля «Солнце в рукаве» состоится встреча поэтов, прозаиков, драматургов.

Литературная встреча молодых авторов «Таинство слов», приурочена к празднованию Чыл Пазы и состоится 24 марта, в 17.00 по адресу: Республиканский музейно-культурный центр, Пушкина 28А.

- Не секрет, что у каждого поколения писателей свое видение, свои нравы. Что пишут молодые авторы нашего времени мы сегодня услышим, - говорит директор Дома литераторов Хакасии Надежда Бурнакова.

В программе мероприятия: неформальная беседа, чтения своих произведений и их дальнейшее обсуждение. Тема для рассуждений в произведениях – роль интриги в литературе. Вход свободный, сообщили в пресс-службе министерства культуры РХ.

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