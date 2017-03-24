В Хакасии нет оснований для голодовки строителей

Положительное завершение получила затянувшаяся по времени ситуация с невыплатой заработной платы рабочим, возводившим дома для пострадавших в природных пожарах, произошедших на территории республики весной 2015 года.

Если точнее, речь идет о строителях домов для погорельцев в селе Знаменка Боградского района, которые долгое время не могли получить заработанные деньги, и грозили начать акцию протеста.

Напомним, что правительство Хакасии полностью и в срок рассчиталось с генподрядчиками проекта по строительству нового благоустроенного жилья для пострадавших в природных пожарах жителей республики. Однако дальнейшие запутанные отношения между генподрядчиками, подрядчиками и субподрядчиками привели к возникновению подобных конфликтов.

Так случилось и с бригадой Хафиза Бахтигузина, которая возвела шесть домов в селе Знаменка, сдав их в эксплуатацию осенью 2015 года. Полный расчёт за выполненный объем работ от субподрядной организации ООО «СОТ» (гендиректор Виталий Петров) в положенный срок бригада строителей не получила. Возникшие разногласия по оплате пришлось доказывать в суде. В мае 2016 года Абаканский городской суд встал на сторону рабочих, подтвердив задолженность ООО «СОТ» перед ними в размере более 300 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу, поступило на исполнение в службу судебных приставов.

И ситуация наконец разрешена в их пользу. Корреспонденту «Хакасии» удалось выяснить, что 22 марта 2017 года служба судебных приставов произвела арест имущества гендиректора ООО «СОТ» Виталия Петрова, включая компьютер. После этого, стремясь поскорее снять наложенный арест на имущество, должник передал требуемые денежные средства судебным приставам. Таким образом, долг в размере более 328 тысяч рублей рабочие бригады Хафиза Бахтигузина получат уже на следующей неделе. Так что повод для продолжения акции протеста окончательно исчерпан!

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







