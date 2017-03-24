В Хакасии от укусов клещей пострадали двое детей

24.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

У взрослого жителя Абазы врачи подозревают иксодовый клещевой боррелиоз. Сам абазинце укус клеща отрицает. Проводится эпидрасследование.

В Хакасии первые случаи атаки кровососов зарегистрированы в конце марта. Весеннее потепление в республике способствовало активизации клещей, являющихся переносчиками различных инфекционных болезней. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РХ, на 22 марта в медицинские организации республики по поводу присасывания клещей обратилось трое пострадавших. В том числе двое детей из Черногорска и посёлка Черёмушки. В случае нападения маленьких вампиров следует оперативно обращаться в лечебные учреждения по месту жительства. Алгоритм действий в случае присасывания клеща:

I.Клеща необходимо удалить как можно быстрее.

Для извлечения клеща пострадавшему необходимо  как можно раньше (в первые сутки)  обратиться в ближайшую лечебно - профилактическую организацию.

II. Если нет возможности сразу обратиться за медицинской помощью, то как можно быстрее самостоятельно удалите присосавшегося клеща, соблюдая рекомендации:

- ниткой завяжите узелок вокруг впившейся части клеща, осторожно, потягивая концы нити кверху и в стороны, вытяните его. Вместо нитки можно использовать специальный пинцет, которым следует захватить клеща и выкручивающим движением удалить его;

- место присасывания продезинфицируйте любым дезинфицирующим средством (70% спирт, 5% йод, одеколон);

- после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

Ни в коем случае нельзя раздавливать клеща, так как  можно втереть возбудителя в кожу и заразиться «клещевыми» инфекциями.

Удалённого клеща следует поместить в герметичную ёмкость и  как можно быстрее доставить в медицинскую организацию для дальнейших исследований.

III. Вопрос о необходимости экстренных профилактических мероприятий (введение специфического иммуноглобулина, антибиотикопрофилактика) решается в течение 72 часов после присасывания в случае получения положительного результата лабораторных исследований (клещ, кровь пострадавшего).

IV. После удаления клеща в течение месяца необходимо следить  за состоянием своего здоровья и при повышении температуры или появлении головной боли, слабости немедленно обратиться к врачу, сообщив о факте присасывания клеща и полученной ранее медицинской помощи .

 

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