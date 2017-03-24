В Хакасии Саяно-Шушенская ГЭС готовится к половодью

24.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Специалистам предстоит провести техническое обслуживание и проверку работоспособности затворов эксплуатационного и берегового водосбросов, насосных станций, кранового оборудования и автономных источников электроснабжения.

В настоящий момент Саяно-Шушенская ГЭС работает в соответствии с режимом, установленным Енисейским бассейновым водным управлением, со среднесуточными сбросными расходами 1350 – 1500 м3/с. Сработка водохранилища и его подготовка к приему «большой воды» идет в соответствии с плановым графиком. По прогнозам Гидрометцентра России во втором квартале приток воды в Саяно-Шушенское водохранилище ожидается в пределах 18,1 - 22,8 км3 при норме 20,2 км3, объем снегозапасов в бассейне реки Енисей оценивается на 35% выше нормы, сообщили в пресс-службе Филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего».

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