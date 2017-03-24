В Хакасии стремятся сократить выбросы парниковых газов

24.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В республике с 15 мая по 15 июня 2017 года пройдёт акция «Климатические недели». Её цель — привлечь внимание к проблемам глобального потепления климата.

В Хакасии предприятия, оказывающие влияние на атмосферу выбросами, Минприроды республики планирует взять на учёт и контроль. Промежуточным этапом станет проведение «Климатических недель». Мероприятия  этой акции будут направлены на широкое информирование о предпринимаемых и планируемых мерах, инновационных решениях и уже достигнутых результатах в области сокращения выбросов парниковых газов, противодействия климатическим изменениям и адаптации к ним, об участии в международном диалоге и других направлениях климатической деятельности. В настоящее время формируются предложения по программе проведения «климатических недель» в Хакасии, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии РХ.

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