В Хакасии театралов ждёт парад звёзд и капустник

На сцене русского драматического театра 27 марта пройдёт праздник, посвящённый Всемирному дню театра. Жителей и гостей республики ждёт праздничный концерт — театральные шутки, любимые мелодии и песни, зажигательные танцы и капустники, выставка декораций.

Организаторы праздничного мероприятия – коллектив Хакасского национального драматического театра имени А.М. Топанова. В понедельник на сцене выступят представители всех четырёх профессиональных театральных коллективов. Театральные репетиции в разгаре. Сценические площадки наполнены служителями Мельпомены. 27 марта в 18.30 всех собравшихся ждёт настоящий праздник мастеров сцены, театральный капустник и большое торжество, сообщили в пресс-службе министерства культуры РХ.

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