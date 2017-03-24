Вальцман отдаёт партию Гройсману и пойдёт на досрочные выборы президента

Итак, Порошенко принял решение идти на досрочные выборы, не дожидаясь, когда его «апгрейдят» западные партнеры. Он понял, что перевыборы – его единственный шанс избежать судьбы Виктора Януковича или Дениса Вороненкова, и начал подготовку к кампании.

Об этом свидетельствуют ротации во фракции БПП: глава пропрезидентского парламентского отряда, политтехнолог Игорь Грынив, покинул этот пост. Автор лозунга «Жити по-новому» явно отправился придумывать другой слоган. В парламенте уверены, что одной из причин перестановок во фракции Порошенко является подготовка к досрочным выборам, которые, вероятно, могут состояться уже осенью. Действительно, ситуация в стране накаляется, низы не могут, верхи не хотят, и если не выпустить пар с помощью выборов, то страну может потрясти» очередной переворот.

«Не за горами как минимум досрочные парламентские выборы. Вероятнее всего, они состоятся в начале - середине осени значит, президенту больше нужны идеи и стратегия Грынива на избирательную кампанию, чем нудная работа во фракции», - заявляют инсайдерские источники на Банковой. Напомню, что львовский политтехнолог помогал выиграть выборы и оранжевому куму Порошенко - Виктору Ющенко, и самому кондитеру и его партии в 2014-м. Действительно, в Украине заметны предвыборные телодвижения: партии начинают активизироваться, оппозиция стала действовать жестче, возвращаются некоторые изгнанные политики, происходит «возня» с судами вокруг главы ЦИК Охендовского… Однако, спасут ли демократические электоральные процедуры страну, власть в которой сменилась насильственным путем? Поэтому некоторые эксперты считают, что Грынив просто хочет сойти с тонущего корабля, не дожидаясь когда тот вместе с капитаном и командой разобьется о рифы. «Мы живем в мире медиа-персонажей, в котором, предположу, Игорю Грыниву как официальному лидеру фракции было некомфортно. Он привык находиться в политической тени. А здесь нужно нести свою часть ответственности за действия власти. Его уход неудивителен», - заявил политолог Алексей Голобуцкий.

Впрочем, есть не только рифы, но и подводные камни. Один из них - передача партии от Порошенко к Гройсману, именно он будет объявлен держателем акций БПП и поведет команду «винницких» на штурм новых электоральных бастионов. Понятно, что при таких раскладах, львовский скрипач, то есть, политтехнолог Грынив, винницкому директору рынка не нужен. Как говорится, «придут честолюбивые дублеры…».

Теперь фракция Порошенко будет выбирать себе нового вожака стаи. Им, по требованию АП, должен стать «новый публичный человек, который увеличит рейтинг президента». Конечно, больше всего на эту роль подходит одесский упырь Леша Гончаренко, однако вряд ли гарант решится на столь резкую смену имиджа. Скорей всего, новым вождем БПП станет или бывший первый секретарь ЦК ЛКСМУ Анатолий Матвиенко, или его племянник Березенко. Они вполне могут обеспечить мягкий переход партии от Вальцмана к Гройсману.