Видео убийства Дениса Вороненкова в Киеве попало в Интернет

Видео убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве попало в Интернет. На кадрах видно, как Вороненков вместе с охранником идут от машины к отелю. В этот момент к ним подходит молодой человек, одетый в безрукавку, джинсы и красные кроссовки. Он сзади быстрым шагом подходит вплотную к Вороненкову, а потом, видимо, окликает его.

Далее следует выстрел в упор, а затем — по охраннику. После видно, что киллер делает несколько контрольных выстрелов в живот, шею и грудь. Затем раненый охранник стреляет в ответ. Киллер от полученных ранений позже скончался в больнице, сообщает канал "Россия 24".

В МВД Украины заявили, что знают, кто стрелял в экс-депутата Госдумы Вороненкова. Скончавшегося в больнице киллера назвали 28-летним Павлом Паршовым. У киллера был обнаружен паспорт гражданина Украины на это имя. Кроме того, сообщалось также, что он служил в Нацгвардии Украины.

Но по другим данным, адвокат Паршова заявил, что его подопечный жив. С другой стороны, сама адвокат понятия не имеет, кто такой Паршов, поскольку она защищает некоего гражданина Мандрыку.

Такой любопытный роман сейчас разыгрывается на Украине.

Тем временем запрещенный в России как экстремистская организация батальон "Азов" заявил, что Павел Паршов не служил в их рядах.

"Человек, по предварительной версии следствия осуществивший данное преступление, никогда не был в рядах "Азова", ни в 2014-2015 годах, ни теперь", — размещено объявление на сайте пресс-центра нацбатальона Azov-Press.