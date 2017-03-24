Виновника смертельного ДТП судят в Челябинске

Сегодня в Курчатовском районном суде Челябинска начался суд над Евгением Воргудановым, прервавшим жизнь трех молодых девушек и водителя такси. Поздней ночью он на своем «Мерседесе», будучи пьяным, вылетел на перекресток и смял отечественный автомобиль, намотав его на рекламную опору. Воргуданов не был ранее судим, он не состоит на учете у психиатра и имел все категории прав, стаж вождения с 2000 года.

На судебное заседание родственники погибших пришли с их портретами в руках. Они настояли на рассмотрении дела в общем порядке, а не в особом. Это значит, что срок Воргуданову не будет уменьшен до 2/3. Родственники надеются на справедливое решение суда, они не могли сдержать эмоций. Сам Воргуданов ходатайствовал об удалении СМИ из зала заседания.

Мнение нашей семьи такое: срок должен быть максимальным. Со стороны виновника даже простого «простите, извините» не прозвучало в наш адрес. Сам виновник не осознал, что он сделал. И мое мнение, что те люди, которые сидели вместе с ним в машине, должны были пойти как соучастники. Когда я видел виновника первый раз, это было на следующий день после произошедшего, его выводили на избрание меры пресечения, он был еще в пьяном состоянии, на ногах еле-еле держался. Представляете, в каком состоянии он был за рулем машины. Я его раскаяния не видел. — рассказал сайту «Первый областной» брат погибшего водителя Ильдар Хафизов.

Такой же точки зрения придерживается и отец погибших девушек.

Помощи нам не нужно никакой. А извинений по сию минуту не было. Ни со стороны виновника, ни со стороны родственников. Даже если бы помощь была предложена, я бы отказался. Но никакого человеческого участия не последовало. То, что Воргуданов опустил голову, говорил тихо — он себя жалеет. Думал много, и о несовершенстве законодательства. Дадут ему 8 лет с учетом всего, выпустят по УДО через 5. А ведь детей не вернуть. Он убил не четверых, а гораздо больше. Всю мою семью, и не только мою. И даже похоронить нас некому будет. — сказал отец сестер Игорь Скалозубов.

Адвокаты виновника просили изменить меру пресечения на домашний арест на основании состояния здоровья, но им в этом отказали.

Напомним, ужасающая трагедия произошла поздней ночью на перекрестке улицы 40 лет Победы и Комсомольского проспекта. По словам очевидцев, виновник аварии мчался со скоростью около 150 километров в час. Он врезался в ВАЗ, погибли водитель и 3 пассажирки. Виновника смертельной аварии взяли под стражу. Девушки не доехали до дома 500 метров. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении сидевшего за рулем «Мерседеса» Евгения Воргуданова. По мнению представителей закона, именно он стал виновником ДТП. Как было установлено, мужчина был пьян, на перекресток он выехал на «красный».