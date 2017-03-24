Виновника смертельного ДТП судят в Челябинске

Сегодня в Курчатовском районном суде Челябинска начался суд над Евгением Воргудановым, прервавшим жизнь трех молодых девушек и водителя такси. Поздней ночью он на своем «Мерседесе», будучи пьяным, вылетел на перекресток и смял отечественный автомобиль, намотав его на рекламную опору. Воргуданов не был ранее судим, он не состоит на учете у психиатра и имел все категории прав, стаж вождения с 2000 года.
На судебное заседание родственники погибших пришли с их портретами в руках. Они настояли на рассмотрении дела в общем порядке, а не в особом. Это значит, что срок Воргуданову не будет уменьшен до 2/3. Родственники надеются на справедливое решение суда, они не могли сдержать эмоций. Сам Воргуданов ходатайствовал об удалении СМИ из зала заседания.
Мнение нашей семьи такое: срок должен быть максимальным. Со стороны виновника даже простого «простите, извините» не прозвучало в наш адрес. Сам виновник не осознал, что он сделал. И мое мнение, что те люди, которые сидели вместе с ним в машине, должны были пойти как соучастники. Когда я видел виновника первый раз, это было на следующий день после произошедшего, его выводили на избрание меры пресечения, он был еще в пьяном состоянии, на ногах еле-еле держался. Представляете, в каком состоянии он был за рулем машины. Я его раскаяния не видел. — рассказал сайту «Первый областной» брат погибшего водителя Ильдар Хафизов.
Такой же точки зрения придерживается и отец погибших девушек.
Помощи нам не нужно никакой. А извинений по сию минуту не было. Ни со стороны виновника, ни со стороны родственников. Даже если бы помощь была предложена, я бы отказался. Но никакого человеческого участия не последовало. То, что Воргуданов опустил голову, говорил тихо — он себя жалеет. Думал много, и о несовершенстве законодательства. Дадут ему 8 лет с учетом всего, выпустят по УДО через 5. А ведь детей не вернуть. Он убил не четверых, а гораздо больше. Всю мою семью, и не только мою. И даже похоронить нас некому будет. — сказал отец сестер Игорь Скалозубов.
Адвокаты виновника просили изменить меру пресечения на домашний арест на основании состояния здоровья, но им в этом отказали.
Напомним, ужасающая трагедия произошла поздней ночью на перекрестке улицы 40 лет Победы и Комсомольского проспекта. По словам очевидцев, виновник аварии мчался со скоростью около 150 километров в час. Он врезался в ВАЗ, погибли водитель и 3 пассажирки. Виновника смертельной аварии взяли под стражу. Девушки не доехали до дома 500 метров. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении сидевшего за рулем «Мерседеса» Евгения Воргуданова. По мнению представителей закона, именно он стал виновником ДТП. Как было установлено, мужчина был пьян, на перекресток он выехал на «красный».
Еще из этой рубрики: