Воспитанники Абазинского детского дома стали на шаг ближе к Лондону

Сегодня в спортивном комплексе «Химик» в Усть-Абакане прошёл региональный отборочный этап открытых Всероссийских соревнований по футболу «Будущее зависит от тебя». Традиционный турнир проходит при поддержке министерства спорта, министерства образования и науки Хакасии и компании «МегаФон».

На шестом по счёту турнире в Усть-Абакане путевки на следующий этап соревнований разыгрывали всего 3 команды – ребята из Абазы, Черногорска и Усть-Абакана. Все они боролись за победу в старшей возрастной группе – среди юношей 2002-2003 годов рождения. Команд младшей группы не набралось ни в одном детском доме республики.

«Участие в турнире «Будущее зависит от тебя» для ребят из интернатов – это в первую очередь возможность. Возможность поверить в свои силы, научиться работать в команде, показать результат, побывать в столице Сибири, а потом, если повезет, то и в Сочи», – рассказал директор Абаканского регионального отделения Сибирского филиала компании «МегаФон» Евгений Попов.

Победителями соревнований в четвертый раз подряд стали игроки команды «Атлант» Абазинского детского дома. Заместитель министра спорта Хакасии Виталий Мордакин также высказал слова напутствия в адрес участников турнира:

«Уверен, ребята из Абазы будут достойно сражаться за право участия в решающих поединках турнира в Новосибирске. Им хочу пожелать удачи и спортивного азарта, ведь «Будущее зависит от тебя» - это самый верный слоган для спортсменов, которые желают добиться высоких результатов», - отметил Виталий Мордакин.

На втором месте турнира команда «Шахтёр» Черногорского детского дома. Бронза у команды из Усть-Абакана. В рамках турнира также определены лучшие игроки в индивидуальных номинациях. Лучшим защитником стал Илья Крылов из Усть-Абакана, вратарём – черногорец Кирилл Анненко, его земляк Андрей Анчечеков признан самым лучшим игроком, лучший бомбардир – Сергей Добров из Абазы.

В начале апреля команда из Абазы представят Хакасию на Сибирском этапе чемпионата. Он соберет лучшие команды из Новосибирска, Красноярска, Омска, Кузбасса, Томска, Алтая и Тувы. Лучшие из них отправятся в мае в Сочи, где состоится финал турнира. Главный приз соревнований – поездка в Лондон на базу знаменитого ФК «Арсенал». Там состоится товарищеский матч с юношеской командой английского клуба и встреча с тренером команды Арсеном Венгером.

Чемпионат России по футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» проводится с 2005 года компанией «МегаФон». Это единственный подобный турнир по футболу для детей, находящих на попечении государства.

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