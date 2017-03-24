Хакасия нуждается в строителях-мигрантах

В текущем году работодателями республики в рамках квоты планируется привлечь 285 иностранных граждан. Преимущественно — до 80 процентов — это рабочие строительных профессий.

Иностранные работники в Хакасии будут также трудиться в горнорудной отрасли, в сферах производства и услуг. В 2016 году квота на выдачу разрешений на работу для Хакасии составляла 177 единиц. В рамках квоты трудовым мигрантам было выдано 116 разрешений на работу. За последние пять лет это самый низкий показатель, что связано с изменениями миграционного законодательства, существенно упростившими порядок привлечения и использования иностранной рабочей силы из стран с безвизовым порядком въезда, а также введения патентов для такой категории иностранных работников. В прошлом году иностранные граждане оформили 1373 патента для осуществления трудовой деятельности у юридических и физических лиц, сообщили в Госкомзанятости РХ.

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