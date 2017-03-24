Жители Абакана продолжают незаконно помогать иностранцам

В столице Хакасии обнаружена очередная квартира, в которой прописаны мигранты, но фактически гости из других стран по адресу не проживают.

Сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по Абакану выявлен факт фиктивной регистрации. Мужчина 1981 года рождения зарегистрировал в квартире на улице Советская четырех граждан Узбекистана. Фактически иностранцы по указанному адресу, конечно, не проживали.

Абаканцу, на бумагах приютившему мигрантов, грозит уголовная ответственность: штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до трёх лет.

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