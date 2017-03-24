Жители Хакасии могут пожаловаться на некачественные продукты

Жителей республики по телефонам «Горячей линии» консультируют до 27 марта специалисты Управления Роспотребнадзора по Хакасии. Звонки принимаются в будние дни с 8 по 17 часов, обед с 12 до 13 часов.

Телефоны «горячей линии»:

8(3902) 34-36-14 — дежурный специалист отдела защиты прав потребителей

8(3902) 34-36-39 — Юлия Александровна Ильина, заместитель начальника отдела санитарного надзора

8(3902) 34-36-13 — Ольга Вячеславовна Иванова, начальник отдела санитарного надзора

8(3902) 34-36-33 — Кондрашова Екатерина Александровна, главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора

8(3902) 34-36-27 — Новицкая Наталья Феликсовна, главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора

Звонки граждан принимаются с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 с понедельника по пятницу.

Консультационные центры:

г. Абакан, ул. Ленина, 66, тел.: 8(3902) 35-76-92

г. Черногорск, ул. Мира, 15, тел.: 8 (39031) 23-106

г. Саяногорск, ул. Металлургов, 25, тел.: 8 (39042) 60-710

п. Шира, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, тел.: 8 (39035) 91-929

с. Аскиз, ул. Красноармейская, 13А, тел.: 8 (39045) 92-189

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