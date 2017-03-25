Русская армия пополнилась новыми Су-34, «Искандерами», подлодками и крылатыми ракетами

В Вооруженные силы поступили новые самолеты, корабли, подлодки, крылатые ракеты. В Министерстве обороны — единый день приемки военной продукции. Как рассказал Сергей Шойгу, гособоронзаказ в прошлом году был выполнен на 98 процентов. На многих предприятиях завершена модернизация, цеха работают на новом оборудовании. Доля современного оружия в войсках уже почти 60 процентов.

Они взмывают в небо друг за другом. Новейшие многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 выполняют поставленные задачи. "Пара Су-34 имитировала ударный эшелон, и пара Су-34 прикрывала в качестве истребителей, поэтому сейчас мы готовы и к этим задачам в том числе", — рассказывает командир 227-го бомбардировочного авиационного полка Александр Горин.

Несколько новых самолетов только что поступили на вооружение в дальневосточное соединение Воздушно-Космических сил. Летчики внимательно осматривают свои сверхсовременные истребители. На них они будут летать.

Замаскированный в лесу ракетный комплекс "Искандер" готов уничтожить цель. Военнослужащие одного из ракетных соединений Свердловской области принимают на вооружение оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Аналогов в мире не существует.

"При получении нового ракетного комплекса непосредственно прям гордость берет, — признается начальник штаба ракетного дивизиона Дмитрий Квашнин. — Осознаешь, какой огромный вклад сделали разработчики, испытатели, и все в целом российские промышленники при разработке и производстве ракетного комплекса".

Более шести тысяч перспективных образцов военной техники уже приняты на вооружение. "Сегодня мы подводим итоги приемки и поступления в войска вооружения и военной техники в 2016 году и первом квартале 17-го года, — говорит министр обороны РФ Сергей Шойгу. — В прошлом году Вооруженные силы получили более шести тысяч перспективных образцов вооружения и военной техники. В соответствии с графиками в войска поступает инженерная, автомобильная техника, средства связи, авиационное вооружение и боеприпасы. Плановые поставки 2016 года по поставке нового вооружения и военной техники выполнены на 98,2 процента".

В планах Министерства обороны — дальнейшее оснащение армии и флота новейшими системами вооружения, а также грандиозное строительство. Дома для военнослужащих и членов их семей сдаются в эксплуатацию по всей стране. Например, целый жилой микрорайон уже готов к заселению в Балтийске. Сразу 240 семей военнослужащих получили ключи от новых квартир сегодня во Владивостоке. А в ближайшее время в регионе планируется ввести в эксплуатацию еще 500 служебных квартир.