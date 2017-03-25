Балаклея – еврейский стиль управления страной во всей красе

Украинские СМИ очень скупо освещают катастрофу в Балаклее. Очень осторожно. Информацию подают так, чтобы никто из читателей или зрителей случайно не сделал простой вывод: украинская власть не контролирует территорию своего государства и абсолютно беспомощна перед лицом катастроф, военной агрессии или стихийных бедствий. Но главное — ей на это наплевать. Так же, как и наплевать на своих граждан.

То, что украинская журналистика полностью деградировала и морально разложилась — давно не секрет. Украинские масс-медиа превратились в уродливые карикатуры на советские пропагандистские СМИ. Иронично, что это произошло в разгар так называемой декоммунизации. Телеканалы и информагентства не спешат освещать резонансные события до тех пор, пока власти и владельцы СМИ не определятся со своей позицией. Альтернативные мнения, критика власти и правда о происходящем в стране — давно под запретом.

С момента первого взрыва прошло более суток, а о том, что на самом деле происходит в Балаклее информации почти нет. Украинские СМИ ведут себя так же, как вели советские газеты и телеканалы во время чернобыльской катастрофы. Транслируют официальную «жвачку», не пытаясь разобраться в происходящем.

Власти невнятно отрапортовали о том, что эвакуировали больше 20 тысяч человек. Но не указали ни количество техники, ни количество людей и служб, задействованных в эвакуации, как это обычно делают. Знаете, почему?

Потому что никакой эвакуации не было. Было массовое бегство жителей. Это подтверждают и сообщения о пробках и заторах на выездах из города, и немногочисленные записи очевидцев, просочившиеся в соцсети в первые часы трагедии, и предложения «предприимчивых» горожан, предлагавших вывезти из зоны бедствия за деньги (цены называли разные: от 400 до 4000 грн. за место). Потом информационное пространство начали активно зачищать.

В интернете полно фото и видео взрывов, разбитых зданий и разорвавшихся боеприпасов. Но почти нет свидетельств очевидцев. Единственное издание, которое не побоялось процитировать местного жителя — Страна.ua.

«Произошло худшее, что могло произойти в нашем городе. Взрывы начались в два ночи, и очень быстро с северной окраины города, где находится военный городок Балаклея-2, все небо стало красным от пожара. Полночи те, кто мог, выбирались из города, остальные прячутся в подвалах. Никакой организованной эвакуации нет. У кого есть автомобили, уехали в сторону дач с южной стороны города. Осталась только одна заправка с бензином, и говорят, что его уже продают по 100 гривен за литр. У кого нет автомобилей, с колясками и „кравчучками“ идут на юг, в сторону райбольницы, пешком», — рассказала журналистами Страны жительница Балаклеи.

Уже потом, когда основная волна убегавших схлынула, организовали эвакопункты, пригнали скорые и полицию, перекрыли въезды город. Думаю, мы так и никогда не узнаем, сколько людей на самом деле эвакуировали власти, а сколько уехали сами. Кстати, для 20000 эвакуированных жителей Балаклеи пока оборудовали 1500 мест. И еще столько же планируют создать. Теперь, помимо беженцев Донбасса, «заботу» украинского государства ощутят на себе еще и жители Харьковской области.

Различные чиновники и МЧСники поспешили отрапортовать о том, что начали тушить пожар. Но как они могут его тушить, когда на складах продолжают взрываться боеприпасы, а военные только приступили к разминированию окрестностей складов? Гройсман, вон, вообще заявил, что гореть будет еще неделю. Одно из двух: либо нам опять врут, либо пожарных заставили работать под хаотическим артобстрелом, рискуя жизнью.

Кстати, мы до сих пор достоверно не знаем, что именно придется тушить. Минобороны заявило, что самые крупные боеприпасы на складах в Балаклее — снаряды для САУ «Акация», калибром 152 мм. Но на видео взрывов явно видны реактивные снаряды, а возможно и ракеты. Есть фото упавших боеприпасов, похожих на снаряды РСЗО «Ураган».

Вообще в Балаклее находится 65-й ракетно-артиллерийский арсенал. По состоянию на 2009 — самый крупный склад артвооружения в Украине. Точное количество находящегося там оружия уже, наверное, не знает никто. На складах хранились почти все типы боеприпасов: от артиллерийских снарядов малого калибра до зенитных ракет к комплексам С-300. Есть информация о том, что были там и снаряды с химическим оружием.

Еще одной «изюминкой» балаклейского арсенала являются огромные подземные цеха, где в советское время хранились ядерные боеголовки. Потом в этих цехах собирали ракеты для ПЗРК «Игла».

Арсенал расположен в черте города. Рядом с ним находятся нефтеналивная база и молокозавод, где хранятся запасы хлора. О том, что сейчас происходит на этих предприятиях — нет никакой информации.

Когда случилась катастрофа, власть, как всегда, поспешила обвинить во всем российских диверсантов. После майдана в Украине в любом бардаке могут быть виноваты только они. Главный военный прокурор Матиос так спешил обвинить Россию, что сделал это еще до того, как к месту катастрофы добралась комиссия, которая должна была установить причины пожара. Вслед за Матиосом высказался и министр обороны Полторак, который заявил, что российские военные подожгли арсенал с помощью беспилотника.

Российские диверсанты, очевидно, виноваты и в том, что крупнейший в стране арсенал, на котором, кстати, хранился основной запас 125-мм снарядов для танковых орудий, практически не охранялся. Три года украинские правители вопят о российской агрессии, но, при этом, не озаботились оснастить крупнейший склад боеприпасов, который, к тому же, находится почти на границе с государством-агрессором, хотя бы самой примитивной зенитно-ракетной защитой, системами слежения и нормальным охранным контингентом.

Даже если в Балаклее и была диверсия, виновата в катастрофе именно украинская власть. Потому что создала для этого максимально благоприятные условия. Но в диверсию верится слабо. Просто Украиной сейчас управляют безответственные, безалаберные идиоты и подлецы, у которых хорошо получается только воровать и врать. А это значит, что Балаклея повторится в разных регионах Украины еще не раз.

Василий Кузнецов