Блокада Сбербанка: Порошенко взял Грефа в заложники

Киев продолжает шантажировать «Сбербанк», а также другие российские банки на Украине. Сделка по продаже «дочки» кредитного учреждения Германа Грефа была сорвана «на президентском уровне», пишет «Коммерсант». Тем временем атаки радикалов на отделения российских банков продолжаются, что препятствует их нормальной работе и дополнительно снижает возможную цену ухода с украинского рынка.

По данным «Коммерсанта», речь шла о продаже «Сбербанка» на Украине за 680 млн долларов в интересах бывшего совладельца Укрсиббанка Александра Ярославского. Стороны договорились о цене, однако украинской стороной сделка была увязана с продажей Липецкой кондитерской фабрики (ЛКФ) «Рошен» за 250 млн долларов. Поскольку рыночная цена ЛКФ не превышает 120−140 млн долларов продажа «Сбербанка» не состоялась. Напомним, компанией «Рошен» владеет президент Украины Петр Порошенко.

Намерения руководства российского «Сбербанка» относительно судьбы своей «дочки» на Украине долгое время оставались не ясными. На просьбу «СП» подтвердить или опровергнуть сведения, изложенные в «Коммерсанте» представитель пресс-службы «Сбербанка» Анна Морозова ответила: без комментариев. Аналогичный ответ был получен от «Сбербанка» и несколько дней назад, когда замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова объявила о намерении всех российских банков уйти с украинского рынка. Заявление было расценено как попытка давления на кредитные учреждения.

СМИ проследили цепочку участвующих в переговорах лиц и их связь с президентом Украины. В декабре 2016-го к обсуждению сделки присоединился управляющий директор инвестгруппы ICU Макар Пасенюк. Именно он выставил условие о продаже фабрики в Липецке. Причем ICU является консультантом «Рошен» по продаже и покупке активов. Характерно, что в 2007—2014 годах ее совет директоров возглавляла Валерия Гонтарева. Сейчас она занимает пост руководителя Нацбанка Украины.

Несмотря на обращения российских банков к властям Украины с просьбой пресечь выходки радикалов, препятствующие нормальной работе кредитных учреждений, акции вандалов продолжаются. Очередная из них прошла накануне в Сумах. Несколько десятков активистов «Правого сектора», «Национального корпуса», «Свободы» и «Сокола» при полном попустительстве правоохранителей заблокировали работу одного из местных филиалов «Сбербанка» и устроили символическое «переименование» финансового учреждения.

Вчера, 23 марта, на Украине вступили в действие санкции против пяти российских банков, включая «Сбербанк». Теперь им запрещено выводить деньги в материнские структуры в России. При том, что с 2014 года российский «Сбербанк» докапитализировал убыточную украинскую «дочку», закачивая в нее немалые средства. В сочетании с уличным давлением санкции дополнительно собьют цену продажи кредитной организации.

На фабрике «Рошен» в Липецке дела тоже обстоят не лучшим образом. Минувший год фабрика закрыла с убытком в 4,8 млн рублей. В рамках уголовного дела по факту «мошеннического хищения денежных средств в сумме 180 млн рублей» судом был наложен арест на 14 объектов недвижимости фабрики, включая склад готовой продукции, цеха и земельные участки. Руководство предприятия объявило, что в апреле 2017-го фабрика может полностью остановить производство.

— Проблемность Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» связана с судебными делами вокруг нее, ставшими результатом ограничения ее возможных действий с имуществом, что в итоге привело к проблемам с производством, — комментирует управляющий партнер консалтинговой компании Kirikov Group Даниил Кириков. — Покупать такой объект означает ввязываться в ряд сложностей, связанных с приведением производства в нормальное рабочее состояние. Многие покупатели просто не хотят брать на себя возможные риски.

Что касается украинского Сбербанка, то он не является таким уж проблемным активом, чтобы не найти покупателей. Но нельзя, конечно, не отметить влияние на сделку политических и санкционных факторов. Объединение же в одну сделку разных активов является достаточно распространенной практикой. Правда, обычно этими активами являются схожие структуры, которые выступают «пакетным предложением».

Объяснения руководителя Центра по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти Павла Толстых заставляют вспомнить понятие «стокгольмский синдром», когда заложники ассоциируют свои интересы с интересами захватчиков.

— Если бы российская сторона не открыла «ящик Пандоры» в Липецке, вполне возможно, что высшее политическое руководство Украины заняло бы в отношении атак на российские активы там более жесткую позицию. Ясно, что эти атаки мотивированы политически, а не экономически. Потому что с точки зрения экономики уход российских банков, прежде всего «Сбербанка», который является крупнейшим инвестором, принесет Украине только проблемы.

Возможно, России изначально следовало занять другую позицию по поводу активов Порошенко здесь. Более взвешенную, более мудрую. В конце концов нам эти его активы здесь — это капля в море. Это дало бы соответствующий сигнал Киеву, и мы не имели бы таких проблем с активами «Сбербанка».

«СП»: — Вы считаете, что атаки на отделения «Сбербанка» организованы украинской властью или были спонтанными, но власть ими воспользовалась?

— Вообще, я слабо верю в спонтанные действия. Но в данном случае ведущими были все-таки радикальные группы, действия которых не были вовремя остановлены по вышеназванной причине. Следует отметить, что это незаконные, экстремистские действия, которые помогли Порошенко поквитаться с Россией за свои активы здесь.

Заместитель генерального директора Berkshire Advisory Group Александр Артемьев уверен, что выдержка, проявленная российскими банкирами на Украине, позволила им сохранить репутацию, что стратегически важнее, чем спасение капиталов.

— Надо четко понимать, что это не рыночная ситуация. Политики здесь больше, чем разумных бизнес-схем или бизнес-оценок. Особенно красноречиво об этом свидетельствует увязка двух разнородных сделок друг с другом. Однако последствия для экономики Украины будут самые конкретные. Это значительно ухудшит доверие к банковской системе этой страны. И так уже ее статус все определяют как падающий.

«СП»: — Как вы оцениваете линию поведения российских банков, в том числе «Сбербанка», которые все это время вместо вывода активов, напротив, докапитализировали тамошние «дочки»?

— Я бы сказал достаточно аккуратно, что здесь учитывались и экономические и политические факторы. С одной стороны, там достаточно большой объем денежных средств был, вложенных населением, особенно у «Сбербанка». Поэтому вывод средств, какие-то колебания, привели бы к серьезным волнениям и, как следствие, удару по репутации банковской системы России. Это был бы минус.

Наши банки честно старались выполнять свои обязательства в соответствии с местным законодательством. Другое дело, что им мешали, намеренно политизируя ситуацию, да еще и устраивая нападения на офисы. В таких условиях профессиональная работа просто не возможна. Что касается вывода активов, которые были излишними, то, я предполагаю, что это было сделано. Активы и ресурсы, которые там оставались — это те активы, без которых функционирование кредитных институтов было в принципе невозможно.

По мнению директора Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павла Салина, первопричиной сложившейся ситуации является недооценка российской стороной всей глубины кризиса на Украине.

— Экономические связи между Россией и Украиной просто так не разорвешь. Если есть взаимные бизнес-интересы их нужно как-то улаживать. Сейчас в мире такая система, что политика подчинена большим деньгам, а не наоборот. Война войной, а обед по расписанию.

Для обеих сторон иметь на территории противника активы с учетом политической ситуации становится невыгодно. Поэтому собственники решили фактически обменять эти активы через продажу. С первого раза не получилось. Теперь, когда сделка сорвалась, будет попытка передоговориться.

До сих пор, в течение трех лет, этого не происходило потому что собственники и политики, которые все это модерируют недооценили масштаб фундаментальных сдвигов, который произошел в отношениях двух стран. Особенно в России. Люди думали, что кризис на Украине временный и скоро там придет к власти более комфортный для России режим. И все вернется на круги своя.

А на самом деле Украина выходит из орбиты влияния России. В том числе и с экономической точки зрения. Теперь стороны, убедились, что точка невозврата пройдена. Вот и было решено разменять эти активы, чтобы хотя бы остаться при своих.