Евроинтеграция Украины: Минобразования разрешило детям определять мальчики они или девочки

Министерство образования Украины решило полностью следовать европейским толерантным путем и разрешило детям самим определять свою гендерную принадлежность. Об этом свидетельствует Стратегия «Образование: гендерное измерение 2020», подготовленная министерством.

Согласно этой Стратегии, у детей будет выбор касательно внутреннего самоощущения человека как представителя того или иного гендера, то есть, женского они пола, мужского или среднего. Отдельно отмечается, что гендерная идентификация не обязана совпадать с прописанным при рождении полом. Реализация этой Стратегии будет задействована во всех отраслях образования, начиная с дошкольной и заканчивая последипломной.

При этом предлагается создать новые нормативно-правовые акты или внести изменения в существующие, которые будут регулировать гендерное равенство и недискриминацию.

Интересно, что в детских садах рекомендуется способствовать вовлечению мальчиков и девочек к равному участию в совместных занятиях и предотвращать половое доминирование в общении и взаимодействии между детьми. А вот в школах и институтах рекомендуется отказаться от проведения традиционных мероприятий наподобие конкурсов красоты и рыцарских турниров, так как они воспроизводят гендерную сегрегацию. Также необходимо способствовать вовлечению детей и подростков в непривычные им ранее модели поведения: девочки будут гонять машинки и учиться делать табуретки, мальчики – играть в куклы, готовить борщ и оказывать первую медицинскую помощь. Что может быть лучше, нежели попробовать себя в другой роли, патетически спрашивают создатели Стратегии? Да собственно ничего, если не учитывать, что распределение мужского и женского начала заложено в нас природой. Женщина априори не сможет работать на лесопилке и таскать бревна, точно так же, как мужчина целыми днями воспитывать детей.

Сам документ, к слову, уже прошел общественные слушания, необходимые согласования и после доработки в течении месяца будет внесен правительством для утверждения.

Для сведения. Подобная система давно действует за рубежом и вызывает негодование со стороны множества родителей. Один из самых громких скандалов, связанных с определением гендерной принадлежности, произошел 2 года в Канаде. При участии премьер-министра одной из провинций, которая, кстати имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию, в школах и детских садах была введена программа сексуального просвещения и определения гендерной принадлежности. Девизом этой программы стало высказывание, что, дескать, половая принадлежность – «это внутреннее осознание себя мужчиной или женщиной», которое «может противоречить твоему физическому полу, определяющемуся хромосомами». Результатом можно считать вопиющий случай в Онтарио, где учительница дошкольных классов читала детям сказки где принц женится на принце, в принцесса спасает другую принцессу из лап дракона. На крики детей: «Такого не может быть!», преподавательница объясняла, что она сама живет с женщиной и воспитывает детей, и что «разве это не такая же, как у вас, семья?».

Еще одним примером гендерной самоидентификации ребенка, можно считать дочку Бреда Питта и Анджелины Джоли Шайло Нувель, которая в возрасте 8 лет объявила себя трансгендером и попросила называть ее Джоном. Попустительское или правильно по-европейски сказать толерантное отношение родителей привело к тому, что некогда красивая девочка теперь одевается в мужские не по размеру вещи, играет футбол (хотя именно в футболе и нет ничего плохого) и мечтает сменить пол.

Что ж, можно сказать, Украина полным ходом движется в Европу. Поэтому советую в скором будущем запастись валерьянкой и аргументами для своих детей: почему, если ты родился мальчиком, то тебе лучше оставаться мальчиком, а не становится девочкой.