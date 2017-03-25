Глава Хакасии поздравил работников культуры с профессиональным праздником

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём работника культуры!

Хакасия по праву является одним из признанных культурных центров Сибири, соединяет в себе историю, богатые традиции, народное творчество и достижения многих народов, проживающих на территории республики.

В Хакасии тысячи ребятишек занимаются в школах искусств и кружках, гармонично развиваются. Наши творческие коллективы уже давно заслужили добрую славу не только у жителей региона, но и далеко за ее пределами.

Дорогие друзья, благодаря вашему труду не пустеют музеи и библиотеки, театры и концертные залы, городские дома культуры и сельские клубы. Жители отдаленных и малых сел республики имеют возможность, не выезжая из дома, смотреть хорошие спектакли, слушать прекрасную музыку. Для большинства из вас это не просто профессия, а истинное призвание.

В этот праздничный день выражаю вам искреннюю благодарность за вклад в развитие культуры и искусства, за яркие эмоции, которые вы дарите публике, за профессионализм, любовь и преданность своему делу.

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой творческой энергии, успехов и вдохновения! Пусть ваша работа приносит радость вам и всем жителям республики!



Глава Республики Хакасия В. Зимин

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