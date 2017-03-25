Главный хабадник России Берл Лазар выступил за легализацию обрезания в стране

Когда в самом начале 2017 года раввин жидофашистской секты Хабад Берл Лазар выступил с заявлением о перезахоронении И.В.Сталина, у многих людей возникло недоброе предчувствие от такой наглости этого хасида. За прошедшие после этого 2,5 месяца евреи в России не раз выступали катализатором возмущения среди россиян. И вот-- новый беспрецедентный случай , когда этническое меньшинство пытается навязывать большинству свои национальные порядки и правила, которые возможно и действуют на их исторической родине ( живущей не по Конституции , а по торе и Талмуду), но совершенно неприемлемы в России и для русских людей .

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ОЖИДИЗАЦИЯ РУСИ... БЕРЛ ЛАЗАР ПРИЗВАЛ ЗАКРЕПИТЬ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПРОЦЕДУРУ ОБРЕЗАНИЯ.

Главный раввин России Берл Лазар выступил за легализацию обрезания в стране, сообщает Интерфакс.

В Федерации еврейских общин России считают, что процедуру обрезания можно было бы включить в полис обязательного медицинского страхования, сообщает "Интерфакс".

"Эту процедуру можно включить в полис ОМС. Это разумная и целесообразная инициатива. Мы сталкивались со случаями, когда процедура обрезания приводила к летальному исходу", - заявил 23 марта президент ФЕОР Александр Борода.

Как подчеркнул он, важно, чтобы люди, проводящие обрезание, были сертифицированы не только религиозными организациями, но и медучреждениями.

Как сообщалось, ранее А.Борода и главный раввин России (по версии ФЕОР) Берл Лазар подняли тему легализации обрезания в РФ на встрече с главой комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергеем Гавриловым.

"Считаю чрезвычайно важным консолидировать усилия по законодательному закреплению этой процедуры. Любые запреты в данной области лишь приведут к появлению подпольных врачей, которые не будут нести никакой ответственности за свои действия", - заявил Б.Лазар, сообщив, что в еврейской общине уже разработан проект документа о легализации обрезания.

В свою очередь А.Борода уточнил, что ФЕОР будет выходить с этим документом на упомянутый думский комитет, чтобы он получил статус законопроекта. http://3rm.info/main/66768-ozh...

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Известно, что обряд обрезания крайней плоти у жидов проводят раввины, целующие после этого гениталии у новообрезанного , нередко занося через рану заражение со своей слюной , в связи с чем не очень понятно о каких подпольных врачах говорил Б. Лазар. И уж точно не стоит выплачивать деньги пожелавшим обрезаться, ведь если этим занимаются религиозные жиды, то пусть тогда получают/выплачивают страховки за отравленную грязную слюну своих служителей со своей синагоги.