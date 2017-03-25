Как правильно заплатить налоги: любой перевод денег с карты на карту уже считается доходом

В России завершается срок подачи гражданами налоговых деклараций. Любой перевод на карточку и даже подарок от 4 тысяч — уже доход. Как заплатить налоги и спать спокойно?

Отчитаться должны россияне, получившие в прошлом году доход, с которого не уплачен налог.

"В первую очередь, это люди, которые продали какое-либо имущество, которые сдавали имущество в аренду (наем), лица, которые продали доли в уставном капитале или ценные бумаги", — объясняет Владислав Волков, начальник отдела налогообложения доходов физических лиц ФНС.

Также подавать декларацию должны самозанятые лица, частные нотариусы и адвокаты, индивидуальные предприниматели, люди, которые выиграли в лотерею или в азартные игры.

Физические лица часто получают деньги за работу или услуги переводом с карты на карту. Никто такой доход не декларирует, но юристы предупреждают: если налоговая запросит банк о состоянии счета и обнаружит это, тогда придется раскошелиться. Штраф составит 20% от неуплаченной суммы налога. К доходам относится также и безвозмездно полученное имущество, например, подарки дороже 4 тысяч рублей. Если вы получили подарки от родственников, то беспокоиться не стоит. Не стоит волноваться и тем, с чьих доходов налог был правильно рассчитан и уплачен в полном объеме работодателем. Если же работодатель забыл или ошибся, то в этом случае налоговая направит уведомление. И тогда уже без декларации нужно будет оплатить налог до 1 декабря.

Причем сообщать в налоговую о продаже недвижимости необходимо не всегда. Сегодня фактически освобождены от подачи декларации продавцы недвижимости (жилых домов, квартир, земли), которая принадлежала им не менее трех лет, и которую они приобрели до 1 января 2016 года.

Предоставить декларацию надо до 2 мая. Если не уложиться в срок, ждет штраф в размере 5% от неуплаченной суммы налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% недоплаты. Заплатить сам налог надо до 15 июля.

В прошлом году налоговые поступления в бюджет выросли. По налогу на доходы физических лиц поступления превысили 3 триллиона рублей — рост на 7,5%. В этом году, судя по всему, стоит ждать дальнейшего роста. Как заявили сегодня в Центробанке, в целом экономическая активность восстанавливается, а инфляция замедляется быстрее прогнозов. И поэтому Банк России снизил ключевую ставку на 25 б. п. Сейчас она на уровне до 9,75%. А это значит, что банки будут получать деньги дешевле, и в ближайшее время стоит ожидать снижения ставок и по кредитам. Такое решение Центробанка поддержало российскую валюту, доллар и евро снизились.