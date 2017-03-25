Лесная промышленность России выходит из тени

Российские лесорубы начинают работать легально и платить налоги. Для этого регионы вводят "лесные аукционы" и другие ограничительные меры, не мешая при этом развитию малого и среднего бизнеса

Российские регионы взяли курс на вывод лесного бизнеса из тени: региональные власти проводят аукционы и вводят биржевую торговлю. Несмотря на то, что леса занимают значительную часть территории многих субъектов РФ, эта отрасль все еще приносит бюджетам мизерные доходы. В Международный день леса корреспонденты ТАСС узнали, как регионы избавляются от "черных лесорубов".

От серых схем — к прозрачности

Более 60% территории Кировской области покрыто лесами. При этом вклад лесопромышленного комплекса в экономику области в последние годы не превышал 6%. Проблема заключалась в отсутствии открытого и прозрачного механизма контроля за оборотом ресурсов: участки отдавали инвесторам за бесценок, они перепродавали их дороже, не вкладывая денег и не создавая рабочих мест. В связи с этим возник большой разрыв между потенциалом и получаемыми доходами.

Бюджет региона, который, по словам врио губернатора Кировский области Игоря Васильева нес серьезные потери из-за непрозрачного механизма оборота лесных ресурсов, теперь будет постепенно наполняться, в том числе благодаря аукционам. Первые из них прошли в декабре 2016 года и феврале 2017 года, рассказал сегодня на Днях Кировской области в Совете Федерации и. о. вице-премьера правительства области Максим Кочетков: "В результате реализовано древесины более чем на 84 млн рублей, большая часть средств поступила в областной бюджет. План на 2017 год — выставить на торги не менее 1 млн кубометров леса". При этом общий запас древесины в регионе составляет более 1 млрд кубометров.

Если в 2016 году Кировская область получила от лесного хозяйства чуть более 300 млн рублей при объеме заготовки в 9,6 млн кубометров, в этом году она рассчитывает как минимум на 1 млрд рублей. Полученные деньги будут направлены на строительство дорог, детских садов, реализацию социальных проектов.

Дополнительный доход в бюджет

Директор по лесному хозяйству и взаимодействию с органами власти предприятия "Титан" в Архангельской области Юрий Трубин также отметил, что аукционы приносят дополнительный доход региональному бюджету. "В них принимают участие компании, которые сами заинтересованы в ресурсах, торгуются жестко. Несколько участников увеличивают цену, что, конечно, интересно для бюджета, — сказал он. — Мы активно используем и вариант предоставления участков под инвестпроекты, участвуем в аукционах".

В прошлом году на подобных торгах федеральный и областной бюджеты получили около 220 млн рублей.

Однако не все видят в проведении аукционов только положительные стороны. "В прошлом году за счет аукционов мы пополнили областной бюджет на 3 млн рублей вместо 2 млн по плану, — рассказал заместитель управления лесами Тамбовской области Михаил Минаев. — Но часто в аукционной гонке цена древесины вырастала так сильно, что ее производство становилось нерентабельным". Он отметил, что часто на торгах одерживают победу компании из других регионов, что оставляет без работы местный малый бизнес.

И все же, уверены участники рынка, решение есть и здесь. Начальник департамента лесного хозяйства Томской области, где лесная отрасль формирует около 4% доходов бюджета, Михаил Малькевич уверен, что система аукционов позволяет вывести из тени малые лесоперерабатывающие предприятия. "Когда полтора года назад ввели краткосрочные аукционы, это позволило вернуть в отрасль мелкие предприятия, различные заготовительные бригады — они же никуда не делись, они просто ушли в тень. Сейчас у них появляется возможность покупать этот лес и заниматься заготовкой легально", — рассказал ТАСС Малькевич.

В Удмуртии, где доля лесного комплекса в промышленности составляет лишь 2,1%, но в отрасли занято до 7 тыс. человек, из-за поправок в Лесной кодекс проведение аукционов было невозможно с 2011 года. "Но с начала 2016 года торги на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений были возобновлены, прошло шесть таких мероприятий. По результатам продано более 38,4 тыс. кубометров со средней стоимостью 221 рубль за кубометр. В 2017 году планируется выставить на аукционы порядка 100 тыс. кубометров древесины", — отметили в региональном Минсельхозе.

Как увеличить отдачу от леса

Региональные власти выдвигают собственные предложения по теме увеличения эффективности освоения леса и избавления от посредников в отрасли. Например, Кировская область предлагает внести изменения в Лесной кодекс РФ, установив дополнительные основания для отказа в допуске к участию в аукционе. Ими могут служить долги по налогам, по плате за использование лесов, совершение незаконной рубки, а также нахождение заявителя в реестре недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений, уточнил и. о. вице-премьера правительства Кировской области Максим Кочетков.

Начальник департамента лесного хозяйства Томской области Михаил Малькевич считает, что нужно не просто ужесточить требования к участникам аукционов, а вообще вернуть практику лесных конкурсов, которые использовали в России до 2006 года. Это, по его мнению, позволит расширить список критериев для потенциальных лесопользователей, а также, помимо заявленной максимальной цены, оценивать и другие параметры, такие как наличие мощностей для переработки у заявившихся на конкурс.

"В текущей ситуации есть определенный "бизнес" — когда компания заявляется на аукцион, а потом приходит к конкуренту и за определенную сумму обещает ему с аукциона сняться. Правоохранительными органами это квалифицируется как коммерческий подкуп", — пояснил Малькевич. По его словам, аукционы можно сохранить для небольших объемов леса, например до 50 тыс. кубометров, или краткосрочной — до 5 лет — аренды. Для более масштабных проектов можно было бы проводить конкурсы. Директор удмуртской компании "Орион" Александр Штумф считает необходимым принимать меры контроля при аукционах, чтобы от недостатка сырья не пострадали местные производители. "Нужно ужесточить контроль и делать какие-то ревизии, заставлять компании отчитываться, куда реализовали деревесину. Если у них никакой переработки нет, то зачем им тогда вообще лес?" — сказал Штумф.

Вышли из тени

В некоторых регионах, где меры по выводу отрасли из тени были приняты раньше, лесную сферу уже можно назвать достаточно прозрачной. Среди них можно выделить Карелию — значительная часть лесного фонда республики находится в длительной аренде с начала 2000-х годов, и круг лесозаготовителей уже сформировался.

"Лесная отрасль прозрачная, понятная, рынок сформирован. Достаточно крупных участков, которые находятся не в аренде, практически не осталось, — сказал ТАСС первый заместитель Министерства по природопользованию и экологии республики Алексей Павлов. — Есть предприятия, которые сами ведут заготовку, есть те, кто дополнительно нанимает подрядные организации. Мы стараемся проводить такую политику, чтобы как можно больше использовались на подрядах юридические лица из Карелии".

На аукционы по аренде участков, по его словам, в основном приходят "грамотные лесозаготовители", а не фирмы с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. "В последнее время мы развили малый и средний бизнес (МСБ). Для того, чтобы МСБ не заниматься лесовосстановительными мероприятиями, чтобы ему было удобно, мы подбираем участки, а в начальную стоимость закладываем работы по лесовосстановлению. Их производит государство", — отметил Павлов. Иркутская область, обладающая самой большой с стране площадью лесов, предназначенных для вырубки (11% от общего количества по России), смогла за 2016 год увеличить налоговую отдачу в лесной сфере на 62,5% — до 4,7 млрд рублей, сообщили ТАСС в Министерстве лесной промышленности региона. Год назад иркутские власти провели ревизию всех арендаторов лесных участков, выяснив, что около 300 пользователей не платят налоги в тех территориях, где они получили разрешение на вырубку.

Устойчивое снижение случаев нелегальной заготовки древесины наблюдается и в Удмуртии. Средний объем одной незаконной рубки по итогам 2016 года составил 14,4 кубометра, что на 3,7 кубометра меньше показателей предыдущего года. Фактически это может быть приравнено к бытовому уровню нарушений, заметили в пресс-службе Минсельхоза республики. Последний случай работы бригад "черных лесорубов" был зафиксирован в 2009 году.