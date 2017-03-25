Майдан в Белоруссии: куда смотрели идеологи и пропагандисты?

Утром уходила с дежурства. Пересменка, заварили кофе, включили телевизор в ординаторской, смотрим новости по ОНТ. Идет сюжет о боевиках ("Молодой фронт", "Тактическая группа "Беларусь"), готовившихся устроить в стране беспорядки . Наталья Немогай хорошо поставленным голосом комментирует видео. По окончании - несколько секунд тишины и затем раздается дружный хохот.

Все! Занавес!

Обращаюсь к нашим великим идеологам-пропагандистам-труженникам информационного фронта - "Ребятушки, а где ж вы раньше-то были?"

Почему до этого хранили эту страшную тайну? Или вы только сейчас узнали об этих отморозках?

В 2010 году после событий на Плошчы многих борцунов упаковали, кто-то сам сбежал, некоторых послов-кураторов на хер послали - и все, успокоились. Оказалось, что зря.

2014 год - события на Украине: Майдан, Крым, Донбасс, геноцид местного населения. Что у нас было слышно в СМИ? А ничего! Общие обтекаемые, фразы, объятия с Турчиновым, задушевное похлопывание по плечу Порошенко... "Братский народ Украины воюет за свою независимость".

Что мы имеем в своем информационном поле? Упорное игнорирование "горячих" тем, по-европейски толерантный подход к освещеню событий на Украине, трусливое замалчивание собственных проблем. Почему? Дабы не разозлить западных "партнеров"? Политика "многовекторности"?

Я лишь охарактеризую это так: "и нашим и вашим за пятачок спляшем".

Тем временем, как на нашей территории, так и на той же Украине вовсю резвились и оттачивали мастерство боевики из того же "Молодого фронта" и "Тактической группы "Беларусь". Они, не стесняясь, выкладывали свои фотографии и видео на всеобщее обозрение.

А про ежегодный танец с бубнами под названием День Воли слышали?

Наши свядомыя устраивают шествие по Минску, увешанные плакатами и транспорантами с бандеровской символикой, оскорбляя нашего Президента и выкрикивая антироссийские лозунги. В Союзном государстве, если что:

Можно поискать подобное в интернете и найти много чего интересного по этой тематике. Все - в свободном доступе.

Как реагировали наши власти на скачки этих отморозков? А, в общем-то, никак! Да, кого-то выловили, показательно "выпороли" и посадили. И никаких гневных разоблачительных статей, программ, передач на телевидении. Так, коротенько в новостях пара сюжетиков. И все, братцы! А День Воли вообще трусливо замалчивался, во всяком случае, до этого года. Нигде - ни в газетах, ни по телевизору, ни в интернете - невозможно было услышать глас хотя бы общественных организаций, возмущенным этим шабашем. Як так і мае быць.

Не поверите, но эти бравые ребята продолжали рекламировать свою деятельность в оппозиционных интернет-СМИ, к слову, имеющих довольно широкое распространение в нашем государстве. Мало того, один из "лидеров" "Молодого фронта", экстремистской по сути, организации - свободно проживает в Минске, устраивает с подельниками дебоши, некие "перфомансы", акции, направленные на дискредитацию белорусской власти и государственности. Его задерживают, штрафуют, отпускают, опять задерживают, опять отпускают... Простите, бл@дский цирк какой-то!

Эти ушлые ребята раком поставили чиновников из Мингорисполкома, остановив стройку бизнес-центра на окраине Минска, показав всем - кто в доме хозяин.

Мало того, кто-то решил с ними поиграть в демократию и додумался пригласить "лидера" экстремистов Дашкевича за стол переговоров, где этот утырок ставил бизнесменам и чиновникам условия... Как это шоу освещалось в наших СМИ? А тоже никак! Хотя, нет, постойте. Ловко навязанная оппозицией якобы проблема Куропат была даже обсуждена "Клубом редакторов" на БТ. Кошерная компания во главе с непотопляемым Павлом Изотычем дружно призвала всех белорусов платить и каяться, платить и каяться!

Кто там грозно вещает нам с экранов телевизоров про "независимость"? Товарищи-государственные идеологи, очнитесь наконец-то от зимней спячки! О какой "независимости" вы рассказываете? Наша оппозиция лупит вас по сусалам, раз от разу навязывая свои условия, а у вас не хватает даже мозгов, хотя бы грамотно отбиться! Я не говорю уже о том, чтобы перейти в наступление. Вы зависите от придурковатых "закидонов" нашей оппозиции и вынуждены раз за разом отбиваться от ее "повестки дня".

Вам, к примеру, пришлось судорожно придумывать типа праздник - День вышиванки! К чему этот цирк? Нет, разумеется, никто не против традиционного белорусского орнамента. Но лепить из него некий фетиш, объявляя чуть ли не государственным праздником - вы сами-то в это верите? Зачем было заменять георгиевские ленты на новодел в виде "цветов Победы"? Чтобы привнести некий национальный колорит в общую Победу? Или сделать змагарам очередной подарок, отрываясь от России? Вспомните прошлогоднюю историю с рисунком на стене дома в Минске, где опять же, некие отморозки дорисовали колючую проволоку на детях. Что-то внятное мы услышали? Где эти уроды, изгадившие в прямом и переносном смысле русских и белорусских детей? И почему уродов не выпороли публично так, чтобы остальным "художникам" не повадно было?

У меня постоянно возникают подобные вопросы к нашей власти. Их много, и ни на один я не нахожу ответа. Вернее, в ответ доносится лишь невнятное мычание...

Поэтому, уважаемые наши труженники идеологического фронта, не делайте удивленное лицо и не обижайтесь, когда в ответ на ваши потуги в виде внезапно раскрытой диверсии очередного "Молодого фронта" вы услышите дружный гомерический хохот белорусов. Да кто ж вам теперь поверит?

http://medik-72.livejournal.co...

Немного коммментов:

lexfin

24 марта 2017, 21:31:23 ЫБРАТЬ СВЕРНУТЬ

А тут шикарный выбор. ) Вы хрен предпочитаете или редьку? Одни влезли на стул власти, разжирели и теперь даже думать не могут без пендаля. Вторые начинали с хороших идеалов и скотились непонятно во что... Молодым мозг идеалами дурят а сами такие-же безмозглые и заплывшие жиром. Только кормятся с чужих рук, а не на нашей шее сидят в отличии от чиновников.

Вот и остается - забить на всех, заботится о себе и о своей семье, заниматься огородами поделками другими всякими хобби. Ну или если мозг не позволяет - пить, играть в танчики.

medik_72

24 марта 2017, 21:38:18

Вот Вы хороший вывод сделали, честное слово!

От меня лично, ничего не зависит. Просто выплеснула свое негодование. Жаль только, что налоги, собираемые в том числе и на содержание тупых разжиревших чиновников, уходят в никуда.

Знаете, когда над властью начинают смеяться - это очень нехороший признак.

lexfin

24 марта 2017, 21:49:23

Слишком много негодования. У всех. Если у них не хватит мозгов на то чтобы найти способ ее как то канализировать, каким нибудь недеструктивным способом - малонепокажется(. А змагары оседлают и направят волну. И так херня - и так.

medik_72

24 марта 2017, 22:02:44

Да. Но судя по риторике первого лица - каких-либо новых вариантов не предвидится.

В общем, будем посмотреть.

prochladny

24 марта 2017, 22:50:44

Спасибо за честную и от сердца статью! Меня особенно задела колючая проволока в венке.

"Ах-ах-ах, как креативно" - и никто не привлечен к ответственности за реальное разжигание межнациональной вражды!

И Станислав со товарищами по этому поводу даже не мычат - игнорируют вопрос.

Из своего опыта расскажу - в 2009-2010 годах ездил в Лаос-Камбоджу. В Камбодже, в Сиануквиле, встретился с русскоговорящим Владимиром, а русских тогда в Камбодже было немного. Владимир ездил один, рассказывал о съеме местных проституток. Поехали с ним на экскурсию на остров Бамбу айленд. Владимир (тогда ему было лет 58) много порассказывал о себе, он с Украины, был совпартработником, загулял, жена пожаловалась, он уехал в Белоруссию (ещё в советские годы), сделал в Белоруссии хорошую карьеру. Сейчас (тогда, 2009 год), в близком доступе к Лукашенко. Очень хорошо запомнились его слова: Я время от времени говорю АГ, что завязывай ты с Россией, её время ушло, надо делать ставку на Европу, входить в ЕС и туда продавать товары.

А вы, Россия - это мне - слишком большая, вам лучше разделиться на много государств и жить, как в Европе.

Вот такие советники были у АГЛ! Сейчас, наверное, не лучше и не умнее.

medik_72

25 марта 2017, 03:28:31

Знаете, наболело! Меня выворачивает наизнанку, когда я вижу, что упоротым позволено унижать государство, оскорблять президента и поливать помоями Россию. Это не значит, что питаю огромные чувства к АГЛ, но когда отдельной шибанутой кучке подобное сходит с рук, то здесь я готова занять непримиримую позицию. Хотя бы на страницах ЖЖ.

kalibr_12x76

25 марта 2017, 05:19:34

Я не из Белоруссии, но у нас через спутник ловится "Б24". Вчера специально посмотрел новости:

- Лука на каком-то совещании рассказывает, как все стабильно и безопасно, какой Минск чистый;

- АНАЛитики рассказывают какая власть стабильная и сильная и что она не допустит... и что никакого "майдана" не будет...

- Кровавые события на Украине показали разрушительность всяких попыток...

Ну и шедевры от АГЛ:

2016

Инновации, IT–технологии, приватизация и прочее, все это понятно, мы уже это освоили. Но все, и наша жизнь тоже, в простом — надо раздеваться и работать до седьмого пота![54]

Мы сейчас очень внимательно анализируем наше участие, прежде всего, в Евразийском экономическом союзе. Если так будет продолжаться – зачем нам там держать кучу чиновников?[55]

Нарушается все, о чем договорились.[55]

Все эти гаджеты, айфоны, плафоны и прочее – это будет приносить богатство в будущем. Современные, новейшие технологии.[56]

Если наши некоторые националисты говорят – вот русский язык... Я спрашиваю: почему мы от этого наследия должны отказываться? Если мы хотим в связи с этим породить и экономические проблемы, то мы можем отказаться от русского языка.[57]

У нас, если даже все будет нормально, такие деятели, как Данкверт (глава Россельхознадзора) и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно. Оказывается, у него кусок мяса из Беларуси, или стакан молока, или кусок хлеба застревают, продукция не та. И правительство при этом молчит.[58]

У нас видно все, ничего не спрячешь. У нас даже беспошлинно автомобиль не завезешь.[58]

Еще раз подчеркиваю — 500 долларов в будущем году средняя зарплата. При всех сложностях, чего бы это ни стоило. Украдите, откопайте, найдите, что угодно — но 500 долларов должно быть выполнено![59]

2017

Нам независимость очень дешево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина.[60]

https://ru.wikiquote.org/wiki/...



