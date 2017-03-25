Марин Ле Пен пошла в атаку с открытым забралом, общественное мнение

Кандидат в президенты Франции, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен прилетела в Москву на встречу с российским президентом и парламентариями. Политологи и пользователи соцсетей озвучили цели визита французского политика.

Никита ИСАЕВ, директор Института актуальной экономики: На встрече с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен самый популярный политик в мире Владимир Путин заявил, что вмешиваться в выборы во Франции не будет. Источник

Думаю, Марин решила не стесняться российских контактов, а действовать в открытую – возможно, такое явное русофильство может сыграть в плюс. Если при таком откровенном выражении поддержки России – без оговорок – она все-таки останется лидером гонки и попадет во второй тур, значит, французский избиратель почти однозначно настроен против антироссийского курса ЕС. Источник

Маргарита СИМОНЬЯН, главный редактор агентства Sputnik и телеканала RT: Марин Ле Пен рассказала нам, что ей все равно, что будут болтать про ее приезд в Москву. Источник

Егор ХОЛМОГОРОВ, публицист: Твердые русофобы в любом случае не являются электоратом Марин. Ее главная проблема сейчас – восприятие ее как недостаточно серьезного кандидата консервативными голлистами, предпочитающими тоже пророссийского Фийона.

Марин важно доказать этим русофилам, что именно она наследница де Голля, что именно ее рассматривают в России серьезно и не гнушаются принять в Кремле, что именно она сможет продолжить традиции франко-русского союза.

В общем, что она солидный президент для солидных господ, у которого есть точка опоры в мире, а не только вожак протестного голосования. И в этом смысле она все сделала очень умно. Подала заявку на то, чтобы реально быть французской частью знаменитого Триптиха. Источник

Федор БИРЮКОВ, общественный деятель, журналист: Сильная акция, причем для обеих сторон. Марин Ле Пен идет ва-банк, пытаясь задавить своих французских конкурентов брутальной русской силой. Посмотрим, как это скажется на выборе французов, не испугает ли. Риск есть.

Владимир Путин же фактически солидаризировался с новыми правыми на международном уровне. Со стороны Путина это, пожалуй, первый такой открытый «антилиберальный» жест.

В любом случае сегодняшняя встреча Путина и Ле Пен в Кремле – демонстрация серьезного запроса российской власти и французской оппозиции на альтернативную политическую повестку дня по формуле «Свобода – Родина – Порядок». Декларация о намерениях. Источник

Глеб КУЗНЕЦОВ, политолог: У друга российского народа Марин Ле Пен через месяц выборы в президенты Франции. Однако время свое она проводит не где-нибудь в Клермон, например, Ферране, а на улице Охотный Ряд на встрече с руководством ГД и ее депутатами.

Но ничего тут, видимо, не сделаешь. Десятилетиями кормили сосредоточенных на отчетности перед Москвой коммунистических бездельников, сейчас кормим ребят другой окраски. Это школа. От нее не уйти. Неплохо бы только получателям нашей помощи разнообразной – от финансовой до медийной – внушить мысль о неких KPI их «пророссийской деятельности». Вот это был бы шаг вперед. Источник

Дмитрий ДРОБНИЦКИЙ, политолог-американист: Встреча Марин Ле Пен в Москве с Путиным и Володиным – правильный шаг с обеих сторон. Хватит стесняться взаимного политического интереса. Приглашение лидера французских правых в Россию со стороны парламентариев – тоже очень грамотный ход. Раньше надо было, а так – пять с плюсом.

Vive la France! Вперед, Марин! Источник

Павел ТИМОФЕЕВ, научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО: Сейчас, когда до выборов остался месяц, кандидаты стараются заручиться поддержкой не только внутри страны: к примеру, Фийон ездил в Берлин. Им это нужно, чтобы показать, что они не являются маргиналами, а вполне себе политики. Другое дело, что в связи с репутацией Ле Пен она в другую европейскую столицу бы так не поехала, ее бы не приняли.

И поэтому она выбирает визиты в те страны, где ее могут принять: недавно она ездила в США, где встретилась с помощником Трампа. У нее электорат такой жестко сформированный, и, конечно, на него вот эта поездка не будет сильно влиять. Тут скорее вопрос, где она сможет взять резерв при прохождении второго тура, и, возможно, это будут те французские правые, которым не претит сотрудничество с Россией. Источник