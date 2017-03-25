На Камчатке началось извержение вулкана Камбальный, ему присвоен «оранжевый» код опасности

25.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
На Камчатке началось извержение вулкана Камбальный, ему присвоен «оранжевый» код опасности
 
На Камчатке начал извергаться самый южный вулкан полуострова — Камбальная сопка. Сейчас ему присвоен «оранжевый» код опасности для авиации, при этом сейсмологи уточняют, что местным жителям активность вулкана не доставит неудобств.
 
 

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