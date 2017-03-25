Натовские военные показали эстонским, кто тут главный и изгнали их из казарм в лес

Прибытие натовских военных в страны Балтии создало трудности для сотен эстонских призывников. Как передают местные СМИ, в городе Тапа шестьсот солдат срочной службы в ближайшее время переберутся из казарм в палатки. В более комфортных условиях поселятся гости.

В эстонскую Тапу едут натовские военные из других государств-членов альянса, а следовательно, местным призывникам придется потесниться. На строительство сверхсовременной и комфортной военной базы в данном городе уже потрачены 38 миллионов евро из госбюджета. Но первыми насладятся плодами благоустройства именно гости. А вот эстонцы переезжают в лес. В палатки.

Начальник штаба 1-й пехотной бригады Мати Тикерпуу пояснил: "В данный момент мы вступили в активную фазу так называемых "учений на местности". Пока мы будем тренироваться в лесах, наши иностранные коллеги разместятся в казармах, где проживают солдаты срочной службы. Временный лагерь рассчитан на 600 бойцов".

Эстонское командование заверяет, что, хотя призывники и будут жить в лесу по 20 человек в палатке, но условия там будут "лучше, чем в лагере". Говорят, когда-нибудь в дальнейшем срочникам можно будет вернуться в цивилизованные условия. Сроки при этом не обговариваются.

Это, строго говоря, не первый случай, когда с жителями стран Балтии их якобы союзники по НАТО обходятся как с людьми второго сорта. Европейская пресса по возможности старается замалчивать большинство скандалов, однако в СМИ то и дело просачиваются истории об очередных пьяных выходках приезжих американцев, британцев, голландцев, которые то грабят таксистов, то устраивают драки на улицах, то оскверняют государственный флаг принявшей их страны.

О проблеме впервые начал говорить еще 4 года назад мэр Вентспилса в Латвии Айварс Лембергс. Он прямо заявил, что приезжие ведут себя "как свиньи и оккупанты" и не уважают местные законы. Он даже написал открытое письмо генсеку НАТО, однако в отношении Брюсселя к странам Балтии ничего не изменилось.

В ближайшее время в Латвии-Литве-Эстонии, а также Польше на постоянной основе разместятся 4 батальона НАТО, соответственно по тысяче солдат из Канады-ФРГ-Британии и из США будут там находиться бессрочно. Формально — для того, чтобы защищать "молодые демократии" от пресловутой русской угрозы, а по факту — ведь у Москвы планов нападать нет — для того, чтобы вновь и вновь испытывать терпение принимающей стороны.