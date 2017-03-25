Новинки боевых роботов представили на выставке в конгрессно-выставочном центре «Патриот»

В конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошла II военно-научная конференция «Роботизация Вооруженных Сил Российской Федерации», организатором которой стали Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники Министерства обороны Российской Федерации, совместно с Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Министерства Обороны России.

В мероприятии приняли участие представители Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, центральных органов военного управления, подведомственных научно-исследовательских организаций и военных учебных организаций, организаций Российской академии наук, ведущих предприятий промышленности, руководители, главные конструктора предприятий ОПК, аналитики, эксперты.

В качестве гостей на форуме присутствовали победители конкурсов прошедшего на кануне Фестиваля «РобоФест-2017», учащиеся кадетских и суворовских училищ.

Форум открылся пленарным заседанием, на котором с приветственным словом к участникам обратился начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Министерства Обороны России Миронов Александр Михайлович.

Член коллегии Военно-промышленной комиссии России Олег Мартьянов сообщил участникам конференции, что Министерство обороны РФ готовит совместно с Национальным центром робототехники методику отбора для вооруженных сил перспективных образцов роботов и робототехнических комплексов и уже летом этого года удастся провести испытания по наземной технике (по базовым платформам). Также пройдут испытания новых российских наземных и морских робототехнических комплексов. А в 2018 году пройдут сравнительные испытания по беспилотным летательным аппаратам. Он также отметил важность перехода от теории к практике и необходимость реализовать технические наработки в конкретных изделиях.

С особым успехом прошла выставка перспективных образцов и технологий робототехники, которая была организована в Универсальном учебно-демонстрационном центре.

Участники конференции получили возможность увидеть уникальные разработки предприятий оборонно-промышленного комплекса: многофункциональный робототехнический комплекс «Вихрь», беспилотные авиационные комплексы воздушной разведки и обнаружения минно-взрывных устройств с воздуха, многофункциональный роботизированный комплекс на базе безэкипажного катера, многофункциональные и промышленные роботы — манипуляторы и ряд других.

Главный конструктор начальник центра информационно-управляющих средств компании-разработчика судна-робота «Авиационная и морская электроника» Алексей Барабанов рассказал участникам выставки, что представленное судно прошло все испытания и получило место постоянной приписки — Кронштадт. Катер обладает гидролокатором, позволяющим обнаруживать подводные лодки, мины и водолазов на расстоянии до 200 метров. Дальность его действия до 30 километров.

«Катер сделан специально как платформа для размещения другого оборудования, прежде всего гидроакустического, но на него можно поставить все что угодно. Конкретное назначение катера будет искать сам заказчик», — добавил Барабанов.

Не меньше внимания участников выставки привлёк и обновленный образец наземного робототехнического комплекса «Вихрь» для сухопутных, воздушно-десантных, ракетных войск и военно-морского флота, сообщает корреспондент RNS.

«Эти машины примечательны тем, что, по большому счету, это штатные образцы существующей военной техники, дооборудованные роботизированными приводами и устройствами», — сказал специалист Главного центра робототехники Минобороны РФ Олег Петрашко. По его словам, оборудование предполагает возможность использования на другой военной технике. Кроме того, роботизированный комплекс оснащен встроенным беспилотным летательным аппаратом и позволяет вести управление как изнутри машины, так и на расстоянии.

«Если создается угроза жизни экипажу, то он спешивается, уходит в укрытие и управляет техникой с безопасного расстояния», — добавил Олег Петрашенко.

Комплекс оснащен 57-мм или 30-мм автоматической пушкой, гранатометом и пулеметом калибра 7.62 мм. Кроме того, робототехническая система может развить скорость до 60 км/ч с запасом хода в 600 км.

Беспилотные летательные аппараты также пользовались успехом и вниманием участников выставки.

По словам разработчиков разведывательного беспилотника, комплекс предназначен для предоставления видеоинформации в режиме реального времени, которая отображается на мониторе у оператора. Он обеспечивает скрытную и непрерывную воздушную разведку местности и объектов в зоне ответственности общевойскового подразделения и готовится к запуску от 5 секунд до 3 минут в зависимости от времени подготовки программы полета, тогда как другим подобным аппаратам на это требуется значительно больше времени. Он сможет находиться в воздухе до двух часов, действуя на высоте до 4 км, после чего вернется на базу.

Запускается он из контейнера по принципу ручного гранатомета. На беспилотник устанавливается очень широкий спектр полезной нагрузки, в том числе системы наблюдения и целеуказания.