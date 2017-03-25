Одержимая красноярская белка и грецкий орех: пользователи соцсетей гадают, кто кого?

25.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сегодня на просторах сети появилось забавное видео, на котором пышнохвостый зверёк пытается полакомиться, однако не может извлечь содержимое из твёрдой скорлупы.

На обеденном столе у белок разнообразье еды: и семечки, и орехи. Но героине видеоролика приглянулся тот плод, что побольше. Добыть ядро ореха оказалось непросто. Слишком твёрдая скорлупа не по зубам рыжей малютке. Однако целеустремлённый зверёк даже нашёл трещину в каменной оболочке. Победила ли одержимая белка орех или рассталось с надеждой добыть лакомство - неизвестно. Взяв еду в зубы, махнув пушистым хвостом, она скрылась из кадра. Красноярская белка своим упорством напомнила персонажа мультфильма "Ледниковый период". Саблезубый Скрат, который питает слабость к желудям, не расстаётся с объектом своего обожания, как и сибирский грызун.

Видео: Лучшее в Сибири. Красноярск

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