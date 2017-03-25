Отряд бойцов из Хакасии на Северном Кавказе посетил Илья Ольховский

25.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Министр внутренних дел по РХ, генерал-майор полиции Илья Ольховский навестил сотрудников полиции из Хакасии, находящихся в служебной командировке на Северном Кавказе.

Ежегодно Илья Ольховский лично навещает и поддерживает земляков, выполняющих служебный долг за пределами региона. Главный полицейский Хакасии приезжает на Кавказ не только чтобы проверить несение нелегкой службы. Но и посмотреть в каких условиях живут бойцы, передать им привет из дома и поддержать. «Морально-боевой дух личного состава находится на высоком уровне, с поставленными задачами сотрудники справляются», - отметил Илья Ольховский.

Сводный отряд полиции, состоящий из сотрудников разных подразделений органов внутренних дел республики, убыл в Северо-Кавказский регион в конце прошлого года. Большая часть длительной командировки уже пройдена. В мае 2017  года  полицейские вернутся домой, сообщили в пресс-службе МВД по РХ.

 

 

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