Почему, вместо срочной помощи попавшему в беду, у некоторых рука тянется к мобильному с камерой

Снимать на видео или помогать? Все чаще в критических ситуациях этот вопрос встает перед людьми, которые привыкли жить в виртуальной реальности. Социальные сети, компьютерные игры, онлайн общение - все это стало неотъемлемой частью существования практически каждого современного человека. Как говорится, «засосало» настолько, что когда в жизни настоящей кому-то нужна срочная помощь, на уровне рефлекса у многих изначально рука тянется к мобильному, где есть камера.

Смешно, по версии снимающего, когда человек вот-вот сорвется с десятиметровой высоты. Почти минута радостного свиста и насмешек. Камера работает. Время, за которое можно вызвать скорую или хотя бы попытаться спасти. Возвращение в реальность для подростков из Татарстана стало неожиданностью - ведь в компьютерных играх страдают и умирают понарошку. А женщина, которая истошно звала на помощь, корчится от боли по-настоящему.

«Она вот так лежала, вся в крови была», - вспоминает соседка.

Позже они, конечно, врачей вызвали. Человек попал в реанимацию.

А вот что можно было успеть сделать, чтобы никакой реанимации не случилось. Ведь та же минута жителям Владимира понадобилось, чтобы найти и растянуть ковер под окнами горящей квартиры. В итоге – спасена семья.

Но даже эта история — яркий пример: пока одни спасают, другие предпочитают наблюдать. Через объектив. А как не снимать? Друзья в Сети обязательно оценят. По мнению психологов, новая валюта в современном мире — количество просмотров.

«Много всяких реалити-шоу, всякие поездки, герои, испытания, это создает у человека ощущение, что это все игра. Это сейчас вообще в мире происходит везде», - поясняет профессор факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Тхостов.

Ищут ракурсы, выстраивают картинку. За таким занятием прохожих часто застают врачи скорой помощи.

«Под руки лезут, лишь бы снять. Есть единственный способ избавиться от всего этого назойливого сообщества – попросить всех, кто находится рядом, помочь перенести пострадавшего в машину», - с сожалением констатирует фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков.

В Петербурге провели социальный эксперимент. Испытали прохожих на эмпатию: моделировали жизненные ситуации и смотрели на реакцию людей. Статистикой это сложно назвать, но вот общий вывод после 70 таких экспериментов.

«Когда люди проходят мимо в толпе и перекладывают ответственность на каждого человека из толпы, зная, что кто-то поможет, да не я. Если идет одинокий человек и видит какую-то ситуацию, то как бы странно это ни звучало, вероятность того, что он вступится, чуть выше», - рассказывает Николай Соболев.

В Самарской области спасать людей из пылающего автобуса решились, например, трое, а свидетелей было – с десяток. В Ярославле школьник вытащил из горящего дома родителей. Кажется, такой не прошел бы и мимо чужой беды. А вот свежая история: Москва. Горит дом. Женщина умоляет спасти ребенка. Двое мужчин, не раздумывая ни секунды, бросаются в огонь.

За героизм - медаль. А за равнодушие - что? Водителя, который сбил и уехал, привлекут в том числе по статье «Оставление в опасности». Но для тех, кто игнорирует чью-то трагедию, статьи нет.

«Другой пример - это Уголовный кодекс РСФСР, и он предусматривал уголовную ответственность в том числе для простого прохожего, который не оказал помощь тому лицу, которое находится в состоянии, опасном для его жизни и здоровья, - говорит юрист Александр Дондоков.

А этот, сам себе оператор, циник или думает наперед? Ведь запись может пригодиться полиции. С другой стороны, кажется, инстинктивно он сразу должен был бежать к дому напротив. Но он снимает. А жена звонит в полицию. Этот мальчик не упал. Забрался обратно в комнату до приезда спасателей. Кстати, работу которых снимают редко.

И вот таких роликов в Сети тоже мало: мотоциклист останавливается посреди дороги и бежит к лежащему на обочине пенсионеру. И снова остальные предпочитают наблюдать.

Возможно, равнодушия стало больше, а, может быть, его просто лучше видно.