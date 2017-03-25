Россия перестаёт кредитовать Америку, а мы продолжаем платить дань. Немецкие СМИ

„Русские значительно увеличили свой золотой запас, но при этом выбросили на рынок американские облигации.“ Как отмечает газета Welt, русские не единственные, кто так поступил. И объясняют эту тенденцию „смещением власти“.

В изложении немецкого СМИ ситуация объясняется просто: Путин вмешался в выборы американского президента, чтобы провести в президенты своего кандидата Дональда Трампа. „Но видно, что Путин уже не очень доверяет своему избраннику. Об этом свидетельствуют последние экономические данные из Москвы, в соответствии с которыми ЦБ России в феврале увеличил золотые резервы на 9,3 тонны. Теперь они в целом составляют 1650 тонн. Такого высокого показателя золотых резервов у России не было со времён распада СССР“.

Немецкие СМИ трактуют эти действия Кремля без затей: цель России - обогнать сверхдержаву США и Европу, "поскольку золото, в отличие от валюты, не имеет принадлежности ни к какой стране. Известно, что авторитарные правители всегда предпочитали золото".

Многие эксперты гадали, сообщает издание, продолжит ли Путин после победы Трампа, показывать свою экономическую независимость от Америки. Последняя статистика даёт ясный ответ на этот вопрос. С ноября 2016 года он увеличил золотой запас РФ на 72 тонны. „Путин покупает золото не только из-за его возможных колебаний, но и по другой существенной причине. Он боится, что доллар может быть использован как оружие против России. Вложения в золото в этом случае могут служить превосходной защитой“.

По мнению политического эксперта Джеймса Рикарда, Путин - человек неэмоциональный. Для него отношения с Трампом сводятся только к власти и интересам его страны: “Здесь нет места чувствам“.

Довольно странный, конечно, упрёк главе государства - действует в интересах своей страны. Но вернёмся к изложению хитрого плана.

Путин, начиная с 2007 года делал ставку на золото. Это относится к времени президентства Буша и продолжилось при Обаме. Теперь же, при Трампе, Путин не останавливается. Это очень тревожит Запад, который возмущён тем, что ни кризис 2008 года, ни турбулентности с нефтью и с рублём, не прервали этот курс на накопление золотого резерва.

Далее рассматриваются различные детали и совпадения.

Например, замечено, что закупки золота скачкообразно увеличились с начала украинского кризиса. Тот же эксперт Рикардс высказал предположение, что „здесь речь идёт на об идеологии, а о стратегическом плане“.

Ещё одно наблюдение: параллельно с увеличением золотого запаса Россия сильно редуцировала количество американских ценных бумаг, по данным службы информации Блумберг, на 60 миллиардов долларов. В результате у России остаётся только 86 миллиардов в облигациях США.

Это значит, что Россия больше не принадлежит к главным кредиторам Америки.

Даже Ирландия, Швейцария и Бразилия одолжили Америке больше денег, чем Россия. Этим Путин ещё больше отдалился от Америки, пытается устыдить Россию Welt. Справедливости ради, газета отмечает, что и другие страны теряют веру в доллар. Например, Китай.

А затем издание делает крайне интересный вывод: “ Во времена неустойчивости банков и геополитических турбулентностей теперь слабый даёт кредиты, а сильный их получает“.

Над этим выводом действительно стоит поразмышлять