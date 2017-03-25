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Шокирующие кадры постапокалиптического пейзажа после пожара и взрывов в Балаклее
25.03.2017
Автор: Roman Anin
Рубрика: Разное
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Опубликовано видео, запечатлевшее последствия пожара на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области.
На видеоролике можно увидеть постапокалиптический пейзаж, напоминающий декорации фантастического фильма. Строения разрушены до фундамента, а над выжженной землей до сих пор клубится дым.
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