Шокирующие кадры постапокалиптического пейзажа после пожара и взрывов в Балаклее

25.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Комментарии к записи Шокирующие кадры постапокалиптического пейзажа после пожара и взрывов в Балаклее отключены
Шокирующие кадры постапокалиптического пейзажа после пожара и взрывов в Балаклее

Опубликовано видео, запечатлевшее последствия пожара на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области.

На видеоролике можно увидеть постапокалиптический пейзаж, напоминающий декорации фантастического фильма. Строения разрушены до фундамента, а над выжженной землей до сих пор клубится дым.

 

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