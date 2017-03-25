Сирия: Хама, тяжелые бои по всей линии соприкосновения



В конце дня 23 марта правительственные силы при поддержке российских боевых самолетов провели успешную контратаку против джихадистов севернее Хамы и отбили деревни Кавкаб, Абдин, а также стратегическую высоту южнее Маардаса. Сирийские армейские отряды Сил Тигра, 5го штурмового корпуса, Львов пустыни и Сил национальной обороны также провели наступление на Хаят Тахрир Аш-Шам (бывший сирийский филиал Аль Каиды) и ее союзников в населенных пунктах Азра, Завр Аль-Бала, Абу Убайда, Бихусейн и Шайзар и, по данным правительственных источников, отбили их. Боевики опровергли данную информацию. В свою очередь, в настоящий момент бои идут вдоль всей линии фронта и ситуация меняется стремительно.

Для участия в операции в данном районе Хаят Тахрир Аш-Шам и союзные ей группировки боевиков направили порядка 2,5-3 тысяч боевиков и свыше 20 единиц боевой техники. Они также активно применяют полученные от США ПТУРы TOW.

Отряды сирийского армейского спецназа Силы тигра полностью заняли территорию Дейр Хафера и близлежащую деревню Ум Тина в провинции Алеппо. Дальнейшие операции будут проводиться в направлении на город Аль-Махдум.

Поддерживаемые США Сирийские демократические силы (СДС) заняли деревни Мушайрифа Аль-Шахнат, Аль-Гассания, Фатсат Абд Исмаил и Фатисат Байрам к востоку от Ракки. По данным курдских источников, в результате внезапной высадки в тылу игиловцев в среду американские войска и бойцы СДС также контролируют плотину Табка.

В среду турецкий МИД объявил о том, что он вызвал российского посла после того, как в результате огня с подконтрольной курдам территории Африна на севере Сирии был убит турецкий солдат.

«Атака на Турцию произошла с территории, которая считается подконтрольной YPG и Демократическому союзу» заявил пресс-секретарь МИДа Хусейн Муфтуоглу. «Однако, российский посол был вызван потому, что Россия отвечает за мониторинг ситуации в данном регионе. Во время разговора с послом мы вновь озвучили свое мнение касательно появления российских боевых подразделений в Африне». Муфтуоглу добавил также, что Турция ожидает от России закрытия на ее территории офисов Демократического союза.

Риторика турков, обвиняющих Демократически союз, Россию и Иран в неудачах Анкары по достижению задач в ходе кризиса на Ближнем Востоке усилилась после того, как стороны не смогли достичь значительных соглашений в ходе недавнего визита президента Эрдогана в Москву. Эксперты также связывают позицию Анкары с бойтикотированием нового раунда астанинских переговоров с группировками боевиков и недавно возросшей военной активности протурецких сил на территории Сирии.

Ранее на этой неделе Министерство обороны России заявило о том, что несколько отрядов российских войск были направлены в регион Африн на «линию соприкосновения между отрядами курдского ополчения и силами ССА, контролируемой Турцией», чтобы отслеживать соблюдение режима прекращения огня и предотвращать любые его нарушения. Москва опровергла ранее появившиеся сообщения о том, что Россия может создать в регионе военную базу.

