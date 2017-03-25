Театрализованный конкурс «Дороги Творцов» стартовал на ипподроме в Абакане

25.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Представители всех муниципалитетов подготовили театрализованные представления, которые сейчас демонстрируют на главной сцене Чыл Пазы.

За основу своих выступлений участники конкурса «Дороги Творцов» взяли хакасские легенды и сказания. Творческие коллективы проделали кропотливую работу, чтобы создать красивые образы на главной сцене республиканского праздника Чыл Пазы. Вручную сшили хакасские национальные костюмы, подготовили реквизит. танцы, сочинили тахпахи. Кроме того представителям городов и районов нужно было подготовить и выставить на ипподроме юрты, показать национальный быт. приготовить блюда, которые бы понравились не только жюри, но и гостям праздника. Чтобы дополнительно привлечь людей именно к своей локации, конкурсанты подготовили подвижные игры, например, можно стрелять из лука по кеглям. Итоги конкурса «Дороги Творцов» подведут через несколько часов, лучших наградят подарками.

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